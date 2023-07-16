حمى الضنك في مصر.. مرض مبهم يرعب الآلاف

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أعراض حمى الضنك



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وكشفت وسائل إعلام محلية مصرية عن إصابة 200 شخص من أهالي قرية مصرية بمرض غريب انتشر خلال الأيام الماضية.وقالت إن أهالي "نجع سند" بقرية "العليقات" التابعة لمدينة قوص بمحافظة قنا أكدوا أن مرضا غريبا انتشر بين سكان القرية.وأوضح السكان أن من أبرز أعراض هذا المرض ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بتكسير العظام، قيء، دوخة، وصداع، مشيرين إلى أن هذه العلامات تستمر لمدة 7 أيام.عن أسباب الإصابة بالمرض الغريب، رجح السكان أن يكون بسبب انتشار البعوض والحشرات وربما تلوث مياه الشرب، مشيرين إلى أن الأعراض تنتقل بسرعة بين الأفراد.وتدخلت السلطات الصحية المصرية وأخذت الجهات المعنية عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة، إضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة بالمحافظة عمليات رش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل لتطهيرها، ورجح أطباء أن الأعراض تشير إلى "حمى الضنك".أيضا أخذت السلطات عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها، وقررت إرسال وفد طبي للقرية لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من المرض الغامض ونوعه والوقوف على أسبابه.وحمى الضنك مرض ينتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب بأحد فيروسات حمى الضنك.وعادة ما تكون الأعراض شبيهة بالإنفلونزا ولكنها يمكن أن تتفاقم إلى حمى الضنك الشديدة (حمى الضنك النزفية)، وهي حالة تهدد الحياة.والإصابة بالعدوى مرة ثانية تزيد من خطر الإصابة بأعراض شديدة. ويمكن الحصول على التطعيم إذا أصيب الشخص بالفعل بحمى الضنك مرة واحدة.توجد حمى الضنك بشكل شائع في أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وأجزاء من آسيا وجزر المحيط الهادئ. والأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بأعراضها الخطيرة.تبدأ أعراض حمى الضنك في الظهور بعد 4 إلى 10 أيام من لدغة البعوض ويمكن أن تستمر من 3 إلى 7 أيام، ويصاب حوالي 1 من كل 20 شخصًا مصابًا بحمى الضنك بحمى الضنك الشديدة بعد أن تبدأ الأعراض الأولية في التلاشي.ارتفاع حرارة الجسمألم شديد خلف العينينالغثيان أو القيءآلام العضلات والعظام والمفاصل. -وكالات