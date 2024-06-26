حيل بسيطة للإقلاع عن التدخين في الصيف

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ومع ذلك، فإن بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد في كبح الرغبة الشديدة في النيكوتين.وشارك الخبير فينود كومار، رئيس قسم التسويق الرقمي في E-liquids.com، بعض الحيل الغير المتوقعة يمكن للأشخاص دمجها بسهولة في جدولهم الصيفي للمساعدة في الحفاظ على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم بالإقلاع عن التدخين على الرغم من البيئة المحيطة "المغرية بشكل لا يصدق".أوضح كومار أن استبدال عادات مثل التدخين بتناول وجبات خفيفة من فاكهة الصيف، مثل التفاح والفراولة والتوت، يمكن أن "يبقي فمك مشغولا ويصرف انتباهك عن الوصول إلى سيجارة".ويمكن للخضار مثل الجزر والكرفس والخيار أيضا أن تحاكي عادة التدخين عند حدوث الرغبة، حيث كشفت دراسة أجريت في جامعة بوفالو أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضروات كانوا أكثر قدرة على الابتعاد عن التدخين لمدة 30 يوما على الأقل.يعد الشاي البارد واحدا من أكثر المشروبات المنعشة في الصيف التي يمكن أن تساعد في التوقف عن الرغبة الشديدة في التدخين.وأوصى كومار بالشاي الأخضر المثلج خصيصا لفوائده الصحية حيث أن مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية "تساعد في تقليل الرغبة في التدخين ويمكنها أيضا إصلاح الأنسجة التي تضررت بسبب التدخين".يقول كومار إن المشي لمسافات طويلة والجري وغيرها من الأنشطة الخارجية لن تضمن فقط الحصول على أقصى استفادة من أشعة الشمس الصيفية وفيتامين د أثناء توافره، ولكنها تعمل أيضا بمثابة "إلهاء مثالي" ليحل محل عادة التدخين.وقد وجدت بعض الدراسات أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل أيضا من آثار الانسحاب وتوفر الحافز للبقاء بعيدا عن التدخين.يمكن ممارسة التأمل أو اليوغا أو غيرها من أنشطة تخفيف التوتر في الهواء الطلق في المتنزهات المحلية لتحقيق أقصى استفادة من أشهر الصيف مع تعزيز الاسترخاء والرفاهية العقلية واليقظة وضبط النفس، جميعها ضرورية للتغلب على الرغبة الشديدة وبناء الانضباط للإقلاع عن التدخين للأبد.RT