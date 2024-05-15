الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبراء يكشفون عن أسباب سرقة النوم ليلا

كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على حالتك المزاجية؟
كيف يمكن لقلة النوم أن تؤثر على حالتك المزاجية؟
يتجنب الكثيرون القهوة والشاي قبل موعد الذهاب إلى السرير من أجل التمتع بنوم جيد، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من مشروبات أخرى يمكن أن تكون سارقة للنوم أيضا.اضافة اعلان

ووفقا للخبراء الصحيين، فقد تبين أن الكحول قد يكون أحد الأسباب المعطلة للنوم ليلا.

وكشف المتخصصون في Bed Kingdom عن بعض مسببات الأرق المفاجئة، مشيرين إلى أن الميل إلى شرب الخمر قبل النوم والنيكوتين هما من أبرز "سارقي النوم".

وأوضح الفريق: "في حين أن الكحول يمكن أن يجعلك تغفو بشكل أسرع، فإن شربه قريبا من وقت النوم يمكن أن يسبب نوما متقطعا ويمكن أن يكون سببا للاستيقاظ المتكرر طوال الليل".

وأضافوا: "لقد وجدت الدراسات أن شرب الكحول في غضون أربع ساعات من موعد النوم يمكن أن يؤثر سلبا على جودة النوم ومدته، ما يؤدي إلى فترة أطول من اليقظة بعد بداية النوم (WASO)، حيث تستيقظ أثناء الليل وتكافح من أجل العودة إلى النوم".

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم بعد استهلاك الكحول، يقترح الخبراء حلا بسيطا: "إذا كنت تواجه مشكلة في البقاء نائما بعد تناول مشروب في المساء، فحاول تناول مشروبك الأخير قبل نحو أربع ساعات من الذهاب إلى السرير للتأكد من أن جسمك لديه متسع من الوقت لهضم واستقلاب الكحول قبل أن تحاول النوم".

وكشفت الأبحاث أن استهلاك النيكوتين قبل الخلود إلى النوم ليلا يمكن أن يؤدي إلى الأرق بسبب تأثيره على دورة النوم الطبيعية للجسم.

وإذا كان الأرق مزمنا ولا ينجم عن عوامل، مثل استهلاك الكافيين أو الكحول أو التدخين، فمن المستحسن استشارة الطبيب. RT
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