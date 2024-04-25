الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن

الطعام المثالي لإنقاص الوزن
خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن
تعتبر الدكتورة لينا باكوفيتش خبيرة التغذية الروسية مرق العظام طعاما مثاليا لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد.

ووفقا للخبيرة، يساعد هذا المرق على تقليل الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام ويزود الجسم بالكولاجين الذي يساعد على ترميم الغشاء المخاطي للأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل الالتهابات.اضافة اعلان

وتقول: "يساعد اقتران مرق العظام بنظام غذائي متوازن، على إنقاص الوزن. لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويخلق شعورا بالشبع. كما أنه منخفض السعرات الحرارية. كما يحافظ على الجسم رطبا، ما قد يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام". بحسب موقع Eat This, Not That.

وتشير الخبيرة إلى أن مرق العظام مفيد للعظام والمفاصل، لأنه يحتوي على المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وعلى الكوندرويتين (Chondroitin) والغلوكوزامين (Glucosamine).‏ RT
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