الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبيرة تغذية تدحض أسطورة شائعة حول فقدان الوزن

خبيرة تغذية تدحض أسطورة شائعة حول فقدان الوزن
خبيرة تغذية تدحض أسطورة شائعة حول فقدان الوزن
أعلنت الدكتورة ناتاليا لازورينكو، خبيرة التغذية الروسية أن الشاي ليس وسيلة للتخلص من الوزن الزائد، ولا يؤثر في حجم الخلايا الدهنية.
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وتشير الخبيرة إلى أن مشروب الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، لذلك فإن الاستخدام الصحيح للشاي في النظام الغذائي إلى جانب النشاط البدني يمكن أن يساعد على تخفيض الوزن.

ووفقا لها، يعتبر الشاي منتجا فريدا في النظام الغذائي، لكنه في حد ذاته كمشروب لا يؤثر على حجم الخلايا الدهنية ولا يساهم بأي شكل من الأشكال في إنقاص الوزن. وإذا كانت هناك حمية غذائية تعتمد على الشاي، فهي أسطورة واحتيال على من يعانون من زيادة الوزن الساذجين. الاستخدام السليم للشاي في النظام الغذائي العام كمشروب، بالإضافة إلى النشاط البدني النشط سيساعد في تقليل الوزن، ولكن الشاي وحده لن ينقص الوزن.

وتشير الخبيرة، إلى أن الشاي يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات مجموعة B وعناصر معدنية ومواد أخرى تؤثر في الجسم، مثل الكافيين الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويعطي الجسم طاقة. كما يحتوي على الكاتيكين والبوليفينول، التي تعمل على إزالة السموم من الجسم.

ويمكن أن يؤثر الشاي في عملية التمثيل الغذائي وتسريعها. أي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، وهذا ضروري لتخفيض الوزن. RT
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