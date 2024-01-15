الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير يوضح جوهر المتلازمة X في الطب

خبير يوضح جوهر المتلازمة X في الطب
خبير يوضح جوهر المتلازمة X في الطب
  تعتبر المتلازمة X في الطب مزيج عدد من الأعراض التي تشكل مجتمعة خطرا مميتا للشخص المصاب. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
ويقول الدكتور غريغوري فيكولوف، اختصاصي الأمراض المعدية، مدير مركز المعلومات العلمية للوقاية من الأمراض الفيروسية وعلاجها: "المتلازمة الأيضية X هي ثالوث مميت يجمع بين السمنة وارتفاع ضغط الدم وضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وارتفاع مستويات الغلوكوز أو وجود داء السكري بالفعل. ويزداد تواتر هذه المتلازمة في جميع أنحاء العالم بين جميع الفئات السكانية، حتى بين الأطفال".اضافة اعلان
ويؤكد الخبير أن المتلازمة X ليست مرضا معديا، ويشارك في علاجها أطباء القلب وأطباء الغدد الصماء. وتشير التوقعات إلى أن انتشار المتلازمة في العالم سيزداد.
وإضافة إلى مفهوم "المتلازمة X"، هناك في الطب "المرض X"، الذي هو مرض افتراضي يمكن أن يسبب وباء أو جائحة.
وقد أصبح معلوما أول من أمس، أن المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 الذي سينعقد في دافوس خلال الأيام من 15 إلى 19 كانون الثاني (يناير) الحالي سيناقشون "المرض X"، الذي يتوقع أن يكون معدل الوفيات التي يسببها أعلى بـ20 مرة من جائحة "كوفيد 19". وسيحضر رئيس منظمة الصحة العالمية وخبراء صحيون آخرون يوم غد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض.
ويذكر أن هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، أعلنت أن التصريحات بشأن "المرض X" قد تكون لها دوافع اقتصادية وليس علمية. مع العلم أن العلماء لم يدرسوا بما فيه الكفاية مسبب المرض إلى الآن.
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