 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خبير يوضح لماذا تزداد الالتهابات المعوية في فصل الصيف

الالتهابات المعوية
الالتهابات المعوية في فصل الصيف
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن خطر الإصابة بالالتهابات المعوية يزداد في فصل الصيف، فكيف نحافظ على الصحة في موسم الإجازة والرحلات السياحية؟.اضافة اعلان

ويشير مياسنيكوف إلى أن فيروس الروتا وفيروس نورواك والفيروسات الأخرى تخاف من الصابون والنظافة والاهتمام بالنظافة الشخصية، لذلك يجب غسل الأيدي جيدا بالماء والصابون. وكذلك غسل الخضروات والفواكه والخضار الورقية جيدا لأن الخضار غالبا ما تكون مصدرا لانتشار فيروس نورواك (Norwalk virus).

ويقول محذرا : "‏تبقى العدوى حتى في أغلى الفنادق، خمس نجوم وغيرها، مخزنة في الصلصات على الطاولة، لا أحد يغيرها أبدا".

ووفقا له، يجب غلي الماء على الأقل خمس دقائق، ومن الأفضل شراء المياه المعدنية المعبأة في عبوات للشرب. كما يشكك في نوعية الثلج في المقاهي والمطاعم. لأنه لا يعتقد أبدا أن هذا الثلج من ماء نظيف ومغلي. وللعلم التجميد لا يقتل الفيروسات، أي أن هذا الثلج هو أيضا مصدر آخر للعدوى المعوية. RT
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
امراض القلب

نصائح لمرضى القلب في الطقس الحار

26 حزيران 2024
ضربة الشمس

كيف تدمر ضربة الشمس الجسم

20 حزيران 2024
اكتشاف "محفز مفاجئ" للأكزيما في نظامنا الغذائي

اكتشاف "محفز مفاجئ" للأكزيما في نظامنا الغذائي

10 حزيران 2024
لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال

طريقة استخدام اللقاح الروسي ضد جميع أنواع السرطان

06 حزيران 2024
اقرأ أيضا
كيتامين

هل يمنح "الكيتامين" الأمل لمرضى الاكتئاب رغم المخاوف؟

منذ20 ساعة
تعبيرية

صدمة! مواليد مايو وأبريل مهددون بالتصلب المتعدد

منذ22 ساعة
تعبيرية

هل يتأثر نومك أثناء الدورة الشهرية؟ 4 أسباب تفسر ذلك

منذ22 ساعة
تعبيرية

5 طرق بسيطة تقلل بها من التعرق في فصل الصيف

منذ22 ساعة
صورة تعبيرية

متى تسبب المكملات الغذائية الضرر؟

منذ23 ساعة
صورة تعبيرية

كيف تحقق فوائد إبر أوزمبيك دون استخدام الأدوية؟

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ13 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ14 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 