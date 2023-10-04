خبير: 8 أعشاب تحسّن صحة الغدة الدرقية

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وفيما يلي 8 أعشاب طبيعية يمكن أن تحسّن صحة الغدة الدرقية:





وكما هو الحال مع الغدد الهرمونية الأخرى، فإن الغدة الدرقية أيضًا متقلبة المزاج، وتقلباتها لها تأثير كبير على الصحة؛ فعندما تعمل بشكل جيد تشعر بالحيوية والتوازن. ولكن عندما لا يحدث ذلك، فإنه يمكن أن يسبب إرهاق الغدة الدرقية تقلبات الوزن والمزاج.ومع ذلك، حتى لا تصل التقلبات في الغدة الدرقية لديك إلى الحد الذي يتطلب تدخلًا طبيًا، فإن العلاجات التكميلية مثل نمط الحياة الصحي المعزز بقوة الأيورفيدا، يمكن أن توفر دعمًا شاملاً لصحة الغدة الدرقية لديك، وفق ما يقول الدكتور غانيش تشودري الهندي المتخصص بطب وجراحة الأيورفيدا (BAMS)، PHC، وذلك حسب ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.أوضح الدكتور تشودري «ان الأشواغاندا عشبة أيورفيدا مشهورة تتمتع بخصائص ممتازة لمساعدة جسمك على التكيف مع التوتر». مضيفا «أن تناول اشواغاندا يساعد على تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وتوازن مستويات هرمون الغدة الدرقية المحفز».التريفالا عبارة عن مزيج من ثلاث فواكه: أمالاكي وبيبهيتاكي وهاريتاكي. وعلى ما يبدو تدعم عملية الهضم وإزالة السموم، الأمر الذي يمكن أن يفيد صحة الغدة الدرقية بشكل غير مباشر عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية، ما يقوي الجسم وجميع عملياته.يشتهر الجوجول Guggul بدوره في استقلاب الدهون وقد يساعد في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر ضروري لصحة الغدة الدرقية.من أجل ذلك، يوصي الدكتور تشودري به لصحة الغدة الدرقية لأنه يساعد على تنشيط هرمون الغدة الدرقية الذي كان موجودًا سابقًا في شكل غير نشط يسمى هرمون الغدة الدرقية.وهو نوع من الأعشاب البحرية، غني باليود، ومعدن مهم لوظيفة الغدة الدرقية.يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى اختلال توازن الغدة الدرقية. كما يمكن أن يساعدك هذا النبات في حل هذه المشكلة. فقط ضع في اعتبارك عدم تناول الكثير من هذه العشبة لأنها غنية جدا باليود. إذ قد يؤدي وجود الكثير من اليود في الدم إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية.شيلاجيت مرادف للصحة الجنسية والأداء. ومع ذلك، يوصي الدكتور تشودري به لصحة الغدة الدرقية أيضًا، لأنه غني بالمعادن وحمض الفولفيك، الذي يدعم مستويات الطاقة وقد يساعد بشكل غير مباشر في تحسين وظيفة الغدة الدرقية.براهمي، عشب مشهور آخر يستخدم غالبًا في منتجات الشعر. وهو معروف بتأثيراته المهدئة على الجهاز العصبي. لذا فإن تناوله إذا كنت تعاني من التوتر والقلق بشكل متكرر، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة. وبالتالي صحة الغدة الدرقية أيضًا.ويوصى الدكتور تشودري أيضًا بكانشانار الذي يستخدم تقليديًا للحفاظ على صحة الجهاز اللمفاوي. قائلا «إن كانشانار له خصائص مفيدة يمكن أن تقلل من عقيدات الغدة الدرقية وتدعم صحتها».وعشبة الجاتامانسي معروفة بخصائصها المهدئة والحد من التوتر. ويمكن أن تكون مفيدة للأفراد الذين يعانون من اختلال توازن الغدة الدرقية بسبب الإجهاد.وأخيرا، إذا كنت تعاني من أعراض حادة تشير إلى خلل مزمن في الغدة الدرقية، فيرجى استشارة الطبيب والحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.جدير بالذكر، من المفترض أن تدعم العلاجات التكميلية صحتك العامة وتجعل جهازك المناعي أكثر قوة، لكنها لا تحل محل الطب الحديث. ومع ذلك، لتعزيز مناعتك، وخاصة صحة الغدة الدرقية، على أساس يومي، يقول الدكتور تشودري «إن أفضل طريقة لاستهلاك هذه الأعشاب هي في شكل مسحوق. يمكنك البدء بواحدة أو مجموعة من الأعشاب و تناولها مع الحليب الدافئ.ومع ذلك، أطلب من الجميع توخي الحذر». وخلص الى القول «لا أحد يتمتع بنفس البنية. لذا من المهم أن يكون لديك نهج شخصي للصحة. تأكد من اختيار طبيب أيورفيدا معتمد وعلامات تجارية آمنة لشراء هذه الأعشاب ومعرفة أي منها تناسبك بشكل أفضل ومقدارها». -وكالات