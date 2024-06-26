 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خرافات شائعة حول الصيام المتقطع: هل هي صحيحة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف باحثون بجامعة إلينوي في شيكاغو عن 4 خرافات شائعة حول الصيام المتقطع. وأصبح الصيام المتقطع وسيلة شائعة بشكل مزداد لإنقاص الوزن دون حساب السعرات الحرارية.

اضافة اعلان

 

وقد أظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أنها آمنة. ومع ذلك، فقد اكتسب كثير من الخرافات حول الصيام المتقطع جاذبية بين الأطباء والصحافيين وعامة الناس؛ منها أن الصيام يمكن أن يؤدي إلى نظام غذائي سيئ، وفقدان كتلة العضلات الهزيلة، واضطرابات الأكل، وانخفاض الهرمونات الجنسية.


وفي تعليق جديد بدورية «ناتشر» عن الغدد الصماء، كشف باحثون كلاً من هذه الخرافات الشائعة؛ وبنوا استنتاجاتهم على الدراسات السريرية؛ التي أجروا بعضها.


وقالت المؤلفة الرئيسية كريستا فارادي، أستاذة علم الحركة والتغذية في جامعة إلينوي: «لقد كنت أدرس الصيام المتقطع لمدة 20 عاماً، وأُسأل باستمرار عما إذا كانت الأنظمة الغذائية آمنة».

 

وأردفت: «هناك كثير من المعلومات الخاطئة. ومع ذلك، فإن تلك الأفكار لا تستند إلى العلم؛ إنهم يعتمدون فقط على الرأي الشخصي».


هناك نوعان رئيسيان من الصيام المتقطع؛ الأول: مع تناول الطعام في يوم بديل، يناوب الأشخاص بين أيام تناول عدد قليل جداً من السعرات الحرارية وأيام تناول ما يريدون. والثاني: مع تناول الطعام المقيد بالوقت، يأكل الناس ما يريدون خلال فترة تتراوح بين 4 و10 ساعات كل يوم، ثم لا يأكلون خلال بقية اليوم. وخلص الباحثون إلى أن كلا النوعين آمن على الرغم من الخرافات الشائعة.


1- الصيام المتقطع لا يؤدي إلى نظام غذائي سيئ:

 

يشير الباحثون إلى دراسات تظهر أن تناول السكر والدهون المشبعة، والكولسترول، والألياف والصوديوم والكافيين، لا يتغير في أثناء الصيام؛ مقارنة بما كان عليه الأمر قبل الصيام. كما أن نسبة الطاقة المستهلكة في الكربوهيدرات والبروتين والدهون لا تتغير أيضاً.


2- الصيام المتقطع لا يسبب اضطرابات الطعام:

 

 لم يظهر أي من الدراسات أن الصيام تسبب في إصابة المشاركين باضطرابات الطعام، ومع ذلك، فحص جميع الدراسات المشاركين الذين لديهم تاريخ من هذه الاضطرابات.

 

ويقول الباحثون إن أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل يجب ألا يحاولوا الصيام المتقطع. كما يحثون أطباء الأطفال على توخي الحذر عند مراقبة المراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة إذا بدأوا الصيام؛ لأن هذه المجموعة معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة باضطرابات الطعام.


3- الصيام المتقطع لا يسبب خسارة مفرطة في كتلة العضلات الهزيلة:

 

 

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص يفقدون القدر نفسه من كتلة العضلات الهزيلة؛ سواء أكانوا يفقدون الوزن عن طريق الصيام أم مع اتباع نظام غذائي مختلف. في كلتا الحالتين، يمكن أن يؤدي تدريب المقاومة وزيادة تناول البروتين إلى مقاومة فقدان العضلات الخالية من الدهون.


4- الصيام المتقطع لا يؤثر على الهرمونات الجنسية:

 

 على الرغم من المخاوف بشأن الخصوبة والرغبة الجنسية، فإن هرمون الاستروجين أو التستوستيرون أو الهرمونات الأخرى ذات الصلة، لا تتأثر بالصيام، كما قال الباحثون.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صيام متقطع

4 خرافات شائعة عن الصيام المتقطع.. والرد عليها

منذ24 ساعة
الكرز ليس فقط لذيذًا، ولكنه يقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية

الكرز: سر الصحة الجيدة والراحة الليلية

05 حزيران 2024
البيض غني بمضادات الأكسدة

"بيضة في اليوم؟ أم أكثر؟"

05 حزيران 2024
فوليك اسيد

لماذا حمض الفوليك مهم للنساء؟

04 حزيران 2024
اقرأ أيضا
كيتامين

هل يمنح "الكيتامين" الأمل لمرضى الاكتئاب رغم المخاوف؟

منذ 9 دقيقة
تعبيرية

صدمة! مواليد مايو وأبريل مهددون بالتصلب المتعدد

منذ3 ساعة
تعبيرية

هل يتأثر نومك أثناء الدورة الشهرية؟ 4 أسباب تفسر ذلك

منذ3 ساعة
تعبيرية

5 طرق بسيطة تقلل بها من التعرق في فصل الصيف

منذ3 ساعة
صورة تعبيرية

متى تسبب المكملات الغذائية الضرر؟

منذ3 ساعة
صورة تعبيرية

كيف تحقق فوائد إبر أوزمبيك دون استخدام الأدوية؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ18 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 