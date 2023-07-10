الإثنين 10 تموز 2023
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خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. لا ترتكبه عند وضع طفلك بالسرير

طفل على سرير
طفل على سرير
حذر الأطباء من خطأ يرتكبه بعض الآباء عند وضع أطفالهم في السرير للنوم، وهو إبقاء القبعة على الرأس، لما لذلك من آثار جانبية قد تكون مميتة.
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وبحسب صحيفة "الصن"، قال الإطباء إن "إبقاء رأس الطفل ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع".

ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، والتي تُعرف أيضً باسم "موت المهد"، تحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

ويأتي الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً عندما يكون نائماً.
للمساعدة في تقليل مخاطر الحالة، يجب عليك عدم التدخين أو السماح للأشخاص بالتدخين بالقرب من طفلك.

كذلك، يُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائما على ظهورهم عندما ينامون، حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء.

للمساعدة أيضا في تقليل مخاطر "موت المهد"، يُنصح الآباء بالنوم في نفس غرفهم مع أطفالهم حديثي الولادة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

وتؤثر الحالة على حوالي 200 طفل في المملكة المتحدة كل عام.
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