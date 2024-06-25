 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطوات بسيطة أثناء التسوّق "تمنع" زيادة الوزن

تسوق -تموين-(وكالات)
تسوق -تموين-(وكالات)

كشف فريق من الخبراء عن حيل يمكن اعتمادها في التسوّق الأسبوعي للمساعدة في إنقاص الوزن.

وفيما يلي أهم هذه الحيل:


1. وضع قائمة بالمواد الغذائية اللازمةاضافة اعلان

تقول الدكتورة إيلين ألكساندر، خبيرة إنقاص الوزن: "ستساعدك القائمة على الاستمرار في مهمتك وتمنع المماطلة وتقلل من احتمالية شراء البيتزا بدافع الذعر، لأنك لا تعرف ماذا تفعل".

وتوضح إيكام غريوال، مدربة اللياقة البدنية: "أقوم بإعداد قائمة مشترياتي من الطعام حسب الطريقة التي أتجول بها في السوبر ماركت، بدءا بالفواكه والخضار واللحوم.
أنا استراتيجية، لذا فأنا أدخل وأخرج ولا أحصل إلا على ما أعرف أنني بحاجة إليه".

2. لا تتسوق وأنت جائع أبدا

تقول ألكساندر: ""التسوق وأنت جائع" يعني أنك أكثر عرضة للإفراط في الشراء. عندما نفعل ذلك، فمن المرجح أن نفرط في الاستهلاك، وهذا يؤدي إلى سعرات حرارية إضافية لا نحتاجها".

3. تحقق من الملصقات

خذ وقتا للتحقق من الملصقات الموجودة على الأطعمة المعبأة للتأكد مما ستأكله، مع التركيز على السكر والدهون المشبعة والملح.

4. التركيز على الفاكهة والخضار


تعد الفواكه والخضروات مهمة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمواد المغذية.

وإذا كنت قلقا من أن المنتجات الطازجة ستفسد بسرعة كبيرة، فاشتريها مجمدة لأنها ستستمر لعدة أشهر، بما في ذلك البازلاء والتوت والمانغو والسبانخ والخضروات المختلطة.

5. الطلب عبر الإنترنت

يمكن بهذه الطريقة قراءة الملصقات ومقارنة العناصر بسهولة وتجنب العناصر التي تجذب الانتباه.

وتوضح ألكساندر: "يخبرنا البروفيسور بريان وانسينك، الباحث في علم نفس الغذاء وسلوك المستهلك، كيف أن وضع الأطعمة، بالإضافة إلى تسويقها وتعبئتها، له تأثير كبير على سلوكياتنا الشرائية. وهذا يعني أن محلات السوبر ماركت غالبا ما تكون مصممة بطريقة تهدف إلى تحقيق الأرباح، وليس الصحة، ما يزيد من صعوبة اتخاذ خيارات صحية باستمرار".

6. خطط لوجبات خفيفة حقيقية

حاول تجنب ممر الوجبات الخفيفة والحلويات، مع شراء وجبات خفيفة مغذية ومفيدة، مثل المكسرات العادية والبسكويت المحمص.

7. طهي الطعام بكميات كبيرة

إذا كنت تعتمد على الأطعمة الجاهزة عالية الدهون والسعرات الحرارية، والتي لن تشعرك بالشبع، لأنك مشغول للغاية، فقم بإعداد الوجبات الغذائية بكميات كبيرة من خلال شراء ما يكفي من المكونات. RT

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