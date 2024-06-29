خفض الوزن طريقة أكثر فاعلية للوقاية من «السكري»

توصلت دراسة حديثة إلى طريقة أكثر فاعلية للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.



وأوضح الفريق القائم على الدراسة بمعهد أبحاث السكري في جامعة توبنغن الألمانية، بالتعاون مع باحثين في الولايات المتحدة، أن الأشخاص يمكنهم تحقيق أفضل حماية من السكري عندما يخفضون وزنهم، وفي الوقت نفسه ينظمون نسبة السكر في الدم لمستويات طبيعية، وفق النتائج المنشورة، الخميس، في دورية «Diabetology».

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والسكري من النوع الثاني حالة مرضية تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة لمقاومة خلايا الجسم للإنسولين أو نقص إنتاجه، ويعد الوزن الزائد عامل خطر رئيسي في الإصابة بالمرض.



وعادةً ما يُنصح من يعانون من السكري من النوع الثاني بتقليل وزنهم للمساعدة في تقليل مضاعفات المرض التي تهدد الحياة مثل السكتة الدماغية، والنوبات القلبية، والفشل الكلوي.



ومن أجل منع تطور المرض، تعد العلاجات المبكرة أمراً مهماً في مرحلة ما قبل السكري، التي تُشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، لكنها لا تصل إلى مستوى داء السكري من النوع الثاني.



ولمنع تحول مقدمات السكري إلى مرض السكري، يُنصح المرضى بتقليل وزنهم، حيث توصي المبادئ التوجيهية الصادرة عن «الجمعية الأميركية للسكري» بتخفيض وزن الجسم بنسبة 7 في المائة على الأقل.



وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف ما إذا كان فقدان الوزن بمفرده كافياً، أم من الأفضل الوقاية من مرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم أيضاً.



وحلل الباحثون بيانات من 480 شخصاً مصاباً بمقدمات مرض السكري في الولايات المتحدة. ووجدوا أن المشاركين الذين نجحوا في فقدان ما لا يقل عن 7 في المائة من وزنهم استطاعوا تحسين أعراض مقدمات السكري بشكل ملحوظ خلال عام، حيث عادت نسبة السكر في الدم أثناء الصيام إلى مستوياتها الطبيعية.



لكن غالبية المشاركين نجحوا في الوقاية من السكري بشكل أفضل عندما تزامن فقدان الوزن مع تنظيم نسبة السكر في الدم لتحسين النتائج الصحية.



وتبين أيضاً أن التعافي من مقدمات السكري قد يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض فيما بعد بنسبة 76 في المائة مقارنة بأولئك الذين لم يحققوا تنظيماً جيداً لنسبة السكر في الدم.



ويمكن تنظيم نسبة السكر في الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يشمل كميات مناسبة من الكربوهيدرات، والبروتين، والدهون، مع التركيز على الألياف الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام، ومراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار، بالإضافة إلى الالتزام بالعلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب لضبط مستويات السكر في الدم.



وقال الباحثون إن ضبط مستويات السكر في الدم في مرحلة ما قبل السكري يجب إدراجه كهدف علاجي في المبادئ التوجيهية من أجل تحسين الوقاية من السكري من النوع الثاني.-(وكالات)