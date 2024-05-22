 
الخميس 23 أيار 2024
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خلال عام.. السوريون ينفقون 484 مليار ليرة على الدخان المحلي

دخان سوري
دخان سوري

استهلك السوريون خلال العام 2023 دخاناً محلي الصنع (وطني) بقيمة 484 مليار ليرة سورية، حيث وصل إنتاج المؤسسة العامة للتبغ إلى 5781 طنا من جميع أنواع التبوغ.

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وقال رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ، ياسين صهيوني، إن المؤسسة العامة للتبغ أنتجت خلال العام الماضي 5781 طناً من جميع أنواع التبوغ من أصل خطتها البالغة 8300 طن وبنسبة تنفيذ 70 بالمئة.


وأضاف في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن قيمة  الإنتاج الفعلي بلغت  484 مليار ليرة على حين كانت قيمة الإنتاج المخطط 370 مليار ليرة، وأن هناك زيادة في الإنتاج عن السنة التي سبقتها 240 مليار ليرة أي بنسبة 100 بالمئة.


وأشار إلى أن كمية المبيعات المخططة لكامل العام الماضي كانت 8300 طن وقيمتها 370 مليار ليرة، في حين بلغت الكمية المنفذة 5882 طنا بقيمة 465 مليار.


وأرجع نسبة انخفاض التنفيذ في الكميات إلى غياب العاملين نظراً لحدوث زلزال في العام الماضي، إضافة إلى وجود بعض الأعطال الميكانيكية والكهربائية في بعض الآلات وقدم الآلات وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة والصعوبة في الحصول على المواد الأولية.

ولفت "صهيوني" إلى عدم تصدير أي نوع من التبوغ نظرا "للحصار المفروض على سوريا"، حيث كان من المخطط تصدير 306 طن بقيمة 205 مليارات ليرة.


بدأت المؤسسة العامة للتبغ بشراء محصول التبغ من المزارعين للموسم الحالي في فرع المنطقة الساحلية وتم تشكيل 26 لجنة بعد تأمين كل متطلبات هذه اللجان، بحسب "صهيوني".


وبلغت كمية التبوغ المشتراة من المزارعين حتى بداية العام الحالي 827 طناً قيمتها 70.125 مليون ليرة بوسطي سعر شراء قدره 8615 ليرة لكل كيلوغرام واحد. وكالات

 

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