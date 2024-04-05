دراسة: تضاعف حالات سرطان البروستات حول العالم بحلول 2040

كشفت دراسة جديدة أن حالات سرطان البروستات قد تتضاعف في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040.



ومن المتوقع أن ترتفع حالات سرطان البروستات السنوية من 1.4 مليون في عام 2020 إلى 2.9 مليون في عام 2040، وفقا لأحدث البيانات.

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كما قد تزيد الوفيات السنوية الناجمة عن المرض بنسبة 85%، أي زهاء 700 ألف خلال الإطار الزمني نفسه، وخاصة بين الرجال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وستؤدي شيخوخة السكان وزيادة متوسط العمر المتوقع إلى ارتفاع أعداد كبار السن من الرجال في السنوات المقبلة.



وأوضح الخبراء أنه لا يمكن تجنب عوامل الخطر الرئيسية لسرطان البروستات، مثل عمر 50 عاما أو أكثر ووجود تاريخ عائلي للمرض، ما يعيق محاولات منع الزيادة القادمة في حالات الإصابة بالمرض من خلال تغيير نمط الحياة أو تدخلات الصحة العامة، وفقا للخبراء.



وترى لجنة "لانسيت" المعنية بسرطان البروستات، أن برنامج "الاختيار المستنير" لفحص سرطان البروستات عن طريق الاختبار الشائع في البلدان ذات الدخل المرتفع، قد يؤدي إلى الإفراط في الاختبار والعلاج غير الضروري لدى الرجال الأكبر سنا، ونقص اختبار الرجال الأصغر سنا المعرضين للخطر.



لذا، يدعو الخبراء إلى برامج الكشف المبكر لأولئك المعرضين لخطر كبير.

وتدعو اللجنة أيضا إلى وضع برامج عاجلة لرفع مستوى الوعي بسرطان البروستات وتحسين التشخيص المبكر والعلاج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وقال نيك جيمس، المعد الرئيسي وأستاذ أبحاث سرطان البروستات والمثانة في معهد أبحاث السرطان بلندن: "إن التدخلات القائمة على الأدلة، مثل تحسين برامج الكشف المبكر والتعليم، ستساعد في إنقاذ الأرواح ومنع اعتلال الصحة من سرطان البروستات في السنوات القادمة. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي ستتحمل العبء الأكبر من الحالات المستقبلية".



ويمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستات: الحاجة إلى التبول بشكل متكرر وصعوبة التبول والشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل وظهور دم في البول أو السائل المنوي.



وتشمل علامات انتشار سرطان البروستات: آلام الخصية أو الظهر أو العظام وفقدان الشهية وفقدان الوزن.



ويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التي تشمل الرجال من أعراق مختلفة، وخاصة أولئك الذين ينحدرون من غرب إفريقيا.



الجدير بالذكر أن سرطان البروستات يعد سببا رئيسيا للوفاة والعجز، حيث يمثل 15٪ من جميع حالات السرطان لدى الذكور.



نشرت النتائج في مجلة "لانسيت" وسيتم تقديمها في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية في باريس.