الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

دراسة تكشف العلاقة بين صحة البصر والخرف

دراسة تكشف العلاقة بين صحة البصر والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين صحة البصر والخرف
كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر غير المعالج، كانوا عرضة بشكل كبير للإصابة بالخرف.
وأظهرت الدراسات السابقة صلة بين الصحة الإدراكية والبصر. ومع ذلك، كانت هذه الدراسة الأخيرة فريدة من حيث الدقة التي تم بها تقييم الرؤية ومدى تمثيل العينة، حسبما صرح العالم السريري والعلمي الدكتور جوشوا إيرليخ، مؤلف التقرير المنشور، الخميس، في دورية "JAMA Ophthalmology".اضافة اعلان
وأجرى إيرليش وزملاؤه البحث استنادًا إلى بيانات دراسة الصحة الوطنية واتجاهات الشيخوخة للعام 2021 في الولايات المتحدة، وشملت حوالي 3 آلاف شخص، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان".
وأشار إيرليش، إلى أن المشاركين في دراسة العام 2021، حصلوا على أجهزة لوحية تحتوي على اختبارات للرؤية القريبة والبعيدة وحساسية التباين.
وقال: "لقد قمنا بكل البحوث للتأكد من أن اختبارات الجهاز اللوحي في الواقع معادلة للاختبار القياسي الذهبي في عيادة الطبيب، وقمنا بتنفيذ ذلك في منازل الآلاف من كبار السن".
وخضع المشاركون الذين تجاوزوا سن الـ71 عامًا للاكتشاف المبكر للخرف من خلال مقابلة فحص الخرف، وفقًا لما ذكرته الدراسة.
وأوضحت الدراسة، أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من علامات الخرف بلغت 12.3 %، من إجمالي المشاركين في الدراسة. وارتفعت هذه النسبة إلى
19.5 %، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية البعيدة، و21.5 %، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية القريبة، 
و32.9 %، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الرؤية المعتدلة إلى الشديدة أو العمى.
وأظهرت الدراسة، أن ضعف البصر الطفيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة، وفقًا لما أشارت إليه الدكتورة أرييل سيلفرمان، مديرة بحوث المؤسسة الأميركية للمكفوفين، والتي لم تشارك في البحث.
ومن الجدير بالذكر، أنه بسبب الطريقة التي تم بها تصميم هذه الدراسة، فإن فريق البحث ليس بمقدروه معرفة ما إذا كان ضعف البصر تسبب في الخرف، ولكن هناك ترابطا بالحالتين.
وقال إيرليش: "إن الخرف يمكن أن يسبب فقدان البصر، أو يمكن أن يحدث كلاهما في الوقت ذاته، مضيفًا، أن هناك علاقة مماثلة بين ضعف السمع والخرف.
وأشار توماس هولاند، وهو عالِم في معهد راش للشيخوخة الصحية وأستاذ للطب الباطني بكلية راش الطبية في مدينة شيكاغو الأميركية، إلى أنه إضافة إلى العيش بأسلوب حياة صحي، فإن إجراء زيارات سنوية وفحوصات بصرية أمر مهم.
ونصح إيرليش، بضرورة حل أي مشكلة تتعلق بضعف البصر. وقال: "عندما يتعلق الأمر بضعف البصر والعمى، فإن ما يقدر بنحو 80 % من الحالات يمكن الوقاية منها أو حتى يمكن عكسها".
وبعد الفحص، قد يوصيك طبيب العيون بإجراء تصحيحي مثل جراحتي الليزك أو المياه الزرقاء، أو قد يكون الأمر بسيطًا مثل ارتداء نظارات طبية، وفقًا لما صرح به هولاند".
وأوضح إيرليش، أنه فيما يتعلق بالخرف، فإن التدابير الوقائية ذات أهمية كبيرة، والعناية بحواسك هي طريقة سهلة للعناية بوظائف تفكيرك.
فراولة

المشكلة في حموضتها: 6 فواكه يجب تفاديها عند المساء 16 تموز 2023

QHGRP7VJ2NN65A24ECZMXBQTOY (1)

عقار جديد لعلاج الزهايمر يجتاز اختبارا أوليا 16 تموز 2023

حمى الضنك

حمى الضنك في مصر.. مرض مبهم يرعب الآلاف 16 تموز 2023

watermelon-2

البطيخ... فوائد صحية جديدة لم تعرفها من قبل 16 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وجبات صحية

3 وجبات أم أكثر؟ عادة توقعك بجوع شديد احذر منها

منذ9 ساعة
Homepage-banner-Studio-Pets

الحيوانات الأليفة تدعم الصحة النفسية

منذ11 ساعة
9b7944cce53cdeef2a69aed269baf704.Endless-Youth-Medical-Spa-

هل تحقق هذه الحبة حلم تجديد الشباب؟

منذ12 ساعة
eyes__glasses__optician__exam

دراسة تكشف العلاقة بين ضعف النظر والإصابة بالخرف

منذ14 ساعة
الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من الجلوكوما هي إجراء فحص شامل للعين المتوسعة.

مجموعة أمراض قد تسبب العمى.. تعرّف على الجلوكوما

16 تموز 2023
تحدث ضربة الحرارة عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك

في ظل موجة الحر.. تعرف على الإسعافات الأولية لضربة الشمس

16 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ1 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ1 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 