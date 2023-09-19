الثلاثاء 19 أيلول 2023
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دراسة: تناول الجبن قد يقلل خطر الإصابة بالخرف

دراسة: تناول الجبن قد يقلل خطر الإصابة بالخرف
دراسة: تناول الجبن قد يقلل خطر الإصابة بالخرف
يعد الحفاظ على النشاط وتناول الطعام الصحي وعدم التدخين من بين أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمك في العمر.

لكن العلماء في اليابان، الذين راقبوا العادات الصحية لأكثر من 1500 شخص فوق 65 عاما، قالوا إن أولئك الذين تناولوا الجبن بانتظام سجلوا نتائج أفضل في الاختبارات المعرفية.اضافة اعلان

وتبين أن أولئك الذين تناولوا منتجات الألبان لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف، حيث يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية التي تعزز وظائف المخ.

وأفاد المشاركون أيضا أنهم تناولوا الجبن الأبيض العفن، مثل الجبن البري والجبن الكريمي (15.3%)، والجبن الطازج، بما في ذلك الفيتا والريكوتا (13%)، والجبن الأزرق العفن، مثل ستيلتون والجبن البري الأزرق (2.5%).

وأكمل المتطوعون أيضا اختبارا مكونا من 30 نقطة لاختبار وظائفهم المعرفية، ويتضمن فحص التوجه والانتباه والذاكرة واللغة والمهارات البصرية المكانية.

كما أدى تناول الجبن لانخفاض طفيف في مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم، وسرعة المشي. ومع ذلك، أظهرت النتائج أن الجبن قد يسبب ارتفاعا في نسبة الكوليسترول والسكر في الدم.

وكتب الفريق: "تشير النتائج إلى أن تناول الجبن يرتبط عكسيا بانخفاض الوظيفة الإدراكية حتى بعد تعديل العوامل المربكة المتعددة".

وأشار فريق البحث من المركز الوطني لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة في أوبو، إلى أن الدراسات السابقة تكشف أن النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوسطي وتناول منتجات الألبان يمكن أن يؤخر أو يمنع الخرف والتدهور المعرفي.

وكشفت دراسات أخرى أن تناول كميات كبيرة من منتجات فول الصويا والخضروات والأعشاب البحرية والحليب ومنتجات الألبان يقلل من المخاطر.

ومع ذلك، قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها وحدها لا يمكن أن تثبت أن الجبن يحمي من ضعف صحة الدماغ، مشيرين إلى أن دراسات المتابعة ستكون ضرورية لتأكيد النتائج.

RT
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