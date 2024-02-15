دراسة جديدة : العمر المتوقع للشخص يرتفع عند ترك التدخين

كشفت دراسة كندية أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين يحققون ارتفاعا كبيرا في متوسط أعمارهم المتوقعة خلال سنوات قليلة.



وقالت الدراسة -التي أجراها فريق بحثي من جامعة تورنتو الكندية ونشرتها الدورية العلمية (NEJM Evidence)- إن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين قبل سن الـ40 يتوقع أن يتساوى متوسط أعمارهم المتوقعة مع الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين مطلقا.



وأكدت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين في أي سن تتحسن صحتهم إلى مستوى غير المدخنين مطلقا خلال 10 سنوات، ولكنهم يحققون نصف الاستفادة الصحية خلال 3 سنوات فحسب من الإقلاع.



وأكد الباحث برابهات جيها من كلية الصحة العامة التابعة لجامعة تورنتو أن "الإقلاع عن التدخين يعتبر من العوامل الفعالة للحد من مخاطر الوفاة، ويستطيع المدخن أن يجني ثمار الإقلاع بشكل سريع عند التوقف عن التدخين".

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زيادة متوسط العمر

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية لمجموع 1.5 مليون شخص بالغ من 4 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والنرويج على مدار 15 عاما.



وتبين أن المدخنين في الفئة العمرية من 40 إلى 79 عاما تتزايد لديهم مخاطر الوفاة بواقع 3 أمثال مقارنة بمن لم يسبق لهم التدخين، مما يعني أنهم خسروا ما بين 12 إلى 13 عاما في المتوسط من أعمارهم.



وتبين أن الإقلاع عن التدخين في أي سن يرتبط بزيادة متوسط العمر المتوقع للشخص، وأن الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لمدة 3 سنوات يتزايد متوسط أعمارهم المتوقعة بواقع 6 سنوات. الجزيرة