الأحد 02 تموز 2023
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دراسة حديثة تكشف أسرار حبة البركة

زيت حبة البركة يحسن من صحة العظام
حبة البركة
خلصت دراسة حديثة إلى إثبات مهم بشأن تأثير حبة البركة على جسم الإنسان، إذ كشفت عن أن لها تأثير إيجابي للغاية في علاج ارتفاع ضغط الدم.
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وأفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن دراسة أجراها فريق بحثي من الصين وإيران أوضحت أن الحبة السوداء، أو ما يعرف باسم "الكمون الأسود"، ذات تأثير إيجابي للغاية في خفض ضغط الدم.

وفي تحليلات الاستجابة للجرعة، أدى تناول زيت حبة البركة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (بمتوسط 3.06 مم زئبق) وكذلك ضغط الدم الانبساطي (بمتوسط 2.69 مم زئبق).

ومن خلال تحليل نتائج الدراسة، خلص الباحثون إلى إمكانية تناول حبة البركة كعلاج فعال ضد ارتفاع ضغط الدم.

لكن الطريقة التي تخفض بها الحبة السوداء ارتفاع ضغط الدم غير مفهومة تمامًا، ويعتقد أن هذه البذور السوداء لها تأثير ارتخاء على العضلات الملساء، وقد تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

وأشار باحثون آخرون إلى أن مستخلصات البذور السوداء قد تساعد في ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة، أو أن الحبة السوداء لها عمل مدر للبول، نقلا عن العين الإخبارية.

وتحتوي بذور الحبة السوداء أيضا على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة للتحكم في ضغط الدم.
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