دماء المعمرين تُظهِر أسرارا كامنة وراء طول العمر

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يعد المعمرون المجموعة الديموغرافية الأسرع نموا بين سكان العالم، حيث تتضاعف أعدادهم تقريبا كل عشر سنوات منذ سبعينيات القرن العشرين، بعد أن كان الأمر نادرا إلى حد ما سابقا.والسعي إلى فهم الأسرار الكامنة وراء طول العمر الاستثنائي ليس بالأمر السهل، حيث أنه ينطوي على كشف التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة وكيفية تفاعلها طوال حياة الشخص.وكشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة GeroScience، عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن التسعين.وحتى الآن، كانت الدراسات المتعلقة بالمعمرين في كثير من الأحيان على نطاق صغير وتركز على مجموعة مختارة. لكن الدراسة الحديثة التي توصف بأنها أكبر دراسة من نوعها، مكنت من مقارنة ملفات العلامات الحيوية التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص الذين عاشوا عمرا مديدا بشكل استثنائي (لذين تجاوزوا عمر 100 عام) وأقرانهم الذين عاشوا عمرا أقصر حتى الآن.وتضمنت الدراسة بيانات من 44 ألف سويدي خضعوا لتقييمات صحية في سن 64-99. وتمت متابعة هؤلاء المشاركين من خلال بيانات التسجيل السويدية لمدة تصل إلى 35 عاما.ومن بين هؤلاء المشاركين، عاش 1224، أو 2.7%، حتى عمر 100 عام. والغالبية العظمى (85%) من المعمرين كانوا من الإناث.وتم تضمين 12 مؤشرا حيويا قائما على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم. وقد ارتبطت كل هذه الأمور بالشيخوخة أو الوفيات في الدراسات السابقة.وكان المؤشر الحيوي المرتبط بالالتهاب هو حمض اليوريك، وهو منتج فضلات في الجسم ناتج عن هضم بعض الأطعمة.ونظر الفريق أيضا إلى العلامات المرتبطة بالحالة الأيضية والوظيفة، بما في ذلك الكوليسترول الكلي والجلوكوز، وتلك المتعلقة بوظيفة الكبد، مثل ناقلة أمين الألانين (Alat)، ناقلة أمين الأسبارتات (Asat)، الألبومين، ترانسفيراز غاما غلوتاميل (GGT)، الفوسفاتيز القلوي (Alp) ونازعة هيدروجين اللاكتات (LD).كما فحص الفريق أيضا الكرياتينين الذي يرتبط بوظيفة الكلى، والحديد والقدرة الكلية على ربط الحديد (TIBC)، المرتبطة بفقر الدم. وأخيرا، قاموا أيضا بدراسة الألبومين، وهو علامة حيوية مرتبطة بالتغذية.ووجد العلماء، بشكل عام، أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم المئة كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتبارا من الستينيات وما فوق.وعلى الرغم من أن القيم المتوسطة لم تختلف بشكل كبير بين المعمرين وغير المعمرين بالنسبة لمعظم المؤشرات الحيوية، إلا أن المعمرين نادرا ما يظهرون قيما عالية أو منخفضة للغاية.وبالنسبة للعديد من المؤشرات الحيوية، كان لكل من المعمرين وغير المعمرين قيم خارج النطاق الذي يعتبر طبيعيا في الإرشادات السريرية. وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الإرشادات تم وضعها بناء على مجموعة سكانية أصغر سنا وأكثر صحة.وعند استكشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة باحتمالية الوصول إلى سن 100 سنة، وجد العلماء أن جميع المؤشرات الحيوية الـ 12 باستثناء اثنين (الآلات والألبومين) أظهرت ارتباطا باحتمالية بلوغ سن 100 سنة. وكان هذا حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وعبء المرض.وكان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات الخمس من حيث مستويات الكوليسترول الكلي والحديد فرصة أقل للوصول إلى 100 عام، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى. وفي الوقت نفسه، فإن الذين لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك وعلامات وظائف الكبد انخفضت أيضا فرصة أن يصبحوا معمرين.ووجد العلماء أيضا أن الأشخاص في المجموعة التي لديها أقل مستويات من حمض البوليك كان لديهم فرصة بنسبة 4% للوصول إلى 100 عام بينما في المجموعة ذات مستويات أعلى من حمض البوليك، وصل 1.5% فقط إلى سن 100 عام.وحتى لو كانت الاختلافات صغيرة إلى حد ما بشكل عام، فإنها تشير إلى وجود صلة محتملة بين الصحة الأيضية والتغذية وطول العمر الاستثنائي. RT