الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دواء جديد يمكن أن يؤخر الفشل الكلوي

الفضشل الكلوي
الفشل الكلوي

اكتُشفت في سنغافورة أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الفشل الكلوي، ما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص في البلد الآسيوي ممن يعانون من مرحلة مبكرة من مرض الكلى الأمل، وفق ما ذكرت صحيفة «ستريتس تايمز»، السبت.

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ويرجع ذلك إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عندما أُدرجت فئة من الأدوية تسمى مثبطات «إس جي إل تي 2» على قائمة الأدوية الأساسية، ما يعني أنها صارت مدعومة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.


وبينما كان يجري التسويق لهذه الأدوية في الأساس بوصفها دواءً لعلاج السكري، فإنه ثبتت فاعليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.


وقال الدكتور تشوا هورنج روي خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي بسنغافورة إن مثبطات «إس جي إل تي 2» يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 في المائة.- وكالات

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