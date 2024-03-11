الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دوالي الساقين.. الأسباب وطرق الوقاية

دوالي الساقين.. الأسباب وطرق الوقاية
دوالي الساقين.. الأسباب وطرق الوقاية
يعاني الكثير من الناس من مشكلات توسع الأوردة في الساقين أو ما يعرف بدوالي الساقين، فما أسبابها، وما طرق الوقاية؟.

تنشأ دوالي الساقين بسبب فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة، وينجم عن هذا الخلل تلف في جدران الأوردة في الساقين أو القدمين وتجمع الدم في أماكن توسع هذه الأوعية الدموية أحيانا، وتصبح الأوردة بارزة في أماكن معينة وتظهر بلون أرجواني مزرق أو أحمر.اضافة اعلان

ويشير خبراء الصحة إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور هذه المشكلات عند بعض الناس، منها العوامل الوراثية التي تتحكم بالأوعية الدموية وليونة جدرانها.

كما يحذّر الأطباء من أن الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة يعرض الأوردة لزيادة ضغط الدم فيها، الأمر الذي قد يساهم في تطور الدوالي فيها، كما يؤثر الحمل والولادة أيضا عند بعض النساء على مستويات ضغط الدم في الأوردة، ويتسبب بظهور مثل هذه المشكلات.

ويمكن لدوالي الأوردة أن تتطور في الجسم أحيانا بسبب بعض التغيرات الهرمونية التي تؤثر على حالة الأوعية الدموية.

وللوقاية مشكلات دوالي الساقين ينصح الأطباء:

ـ بممارسة التمارين الرياضية بانتظام كونها تنشط الدورة الدموية وتحسن صحة الأوعية الدموية في الجسم.

 ـ ارتداء الجوارب الضاغطة أو الجوارب الطويلة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأوردة في القدمين من خلال تخفيف الضغط على جدرانها.

ـ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات كون هذه المواد تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم في الجسم. RT

 
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