 
الأحد 30 حزيران 2024
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ديما بياعة: زواجي من تيم حسن كان موتا بطيئا

ديمة بياعة
ديمة بياعة

ردّت الفنانة السورية ديمة بياعة، على تصريحات خالتها الفنانة سلمى المصري، والتي قالت فيها إنها تسرّعت بالانفصال عن تيم حسن، وكان عليها إعطاؤه فرصة ثانية من أجل الحفاظ على عائلتها.

وقالت ديمة إن رأي خالتها نابع من شخصيتها وطبيعتها، بينما هي اتخذت قرارها من أجل الحفاظ على أولادها وصحتهم النفسية، كما أن القرار كان لمصلحتها ومصلحة طليقها تيم حسن.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس، أن زواجها بتيم حسن جعلها تعيش فترة نفسية سيئة للغاية، ولم تشعر بمعنى الحياة الحقيقي إلا بعد انفصالها عنه وسفرها إلى دبي في عام 2010، معقبة: عشت موت ع البطيء.. وشفت بعد سفري الحياة حلوة وأنا قوية ومرغوبة ومحبوبة".

وتابعت أنها غير نادمة على قرار الانفصال وإعلام الجميع بتعرضها للخيانة، لافتة إلى أنها ندمت فقط على ذكر اسم الفنانة التي خانها معها: "حسيت حالي شهرتها.. وعطيتها قيمة أكثر مما تستحق.

وأردفت أنها قررت الابتعاد عن التمثيل بعد زواجها بتيم حسن من أجل الاعتناء بأطفالها، وضحت بنجوميتها من أجل نجاحه، وهي غير نادمة على ذلك؛ لأنها فازت بحب أولادها. وكالات

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