رجيم البيض المسلوق: يساعد في خسارة الوزن بسرعة والإكثار منه يصبح خطيراً

يلجأ العديد من الناس إلى أنواع مختلفة من الرجيم للحصول على الوزن المثالي في نظرهم وخفض الوزن، إلا أنه ليست كل الطرق فعالة أو مناسبة لجميع الأشخاص، من بين هذه الطرق نجد رجيم البيض المسلوق الذي يعتبر من الحميات الغذائية الآمنة، التي تعطي نتائج حسب معظم مجربيها.

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يتمحور هذا النظام على استخدام البيض بطريقة معينة لخسارة الوزن الزائد، ويصنف على أنه رجيم قليل السعرات، وقليل الكربوهيدرات وعالٍ في البروتينات، إذ يتم الاعتماد على البيض في 3 وجبات في اليوم.



فما هي حمية البيض المسلوق؟ وكيف يمكن اتباعها؟ وهل توجد أضرار في هذا النوع من الرجيم؟





ما هو رجيم البيض المسلوق؟





يعد رجيم البيض المسلوق خياراً غذائياً يعتمد بشكل رئيسي على تناول كمية كبيرة من البيض وبروتين منخفض الدهون، إضافةً إلى الخضراوات غير النشوية والفواكه ذات الكربوهيدرات المنخفضة.



يتمتع هذا النظام بفوائد فعّالة لفقدان الوزن؛ حيث يعتبر من بين الأنظمة المنخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويعتبر أيضاً رجيماً خالياً من النشويات، كما تنوعت أنواع رجيم البيض لتلبية احتياجات مختلفة، حيث يمكن تلخيصها في الآتي:





رجيم البيض فقط:



يقتصر على تناول البيض فقط طوال فترة الرجيم، ويراعي عدم ممارسة التمارين الرياضية بسبب قسوته، ما يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية.





رجيم البيض المرن:



يشمل تناول وجبة بيض يومياً، مع التركيز على وجبتين رئيسيتين غنيتين بالبروتينات وقليلتين من الكربوهيدرات الصحية، ويستمر لمدة 14 يوماً.





رجيم البيض والجريب فروت:



يتيح تناول البيض مع الجريب فروت يومياً، مع التركيز على هذه الفاكهة الوحيدة، ويستمر هذا الرجيم لمدة 14 يوماً أيضاً، يجدر بالذكر أن رجيم البيض يتطلب اتباع قواعد محددة لضمان الفاعلية والتوازن الغذائي.





فوائد رجيم البيض المسلوق





يعتبر رجيم البيض المسلوق خياراً فعّالاً لزيادة معدل الأيض وتسريع عملية حرق الدهون، وهو من بين أسهل وأبسط الأنظمة الغذائية المتبعة لإنقاص الوزن بشكل سريع وآمن. يتضمن هذا النظام الغذائي العديد من الأطعمة الصحية واللذيذة، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة، والبيض، والبروتين الخالي من الدهون.



إلى جانب فوائد فقدان الوزن، يتضح أن رجيم البيض المسلوق يقدم مزايا صحية إضافية، حيث تتضمن العناصر الغذائية الموجودة فيه مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يعمل هذا النظام الغذائي على حماية الفرد من الإصابة بأمراض متعددة، من بينها أمراض القلب، والسرطان، والسمنة المفرطة، وارتفاع ضغط الدم، ومقاومة الأنسولين، والالتهابات.

تشير تصريحات بعض خبراء التغذية إلى أن رجيم البيض المسلوق يسهم في تحسين صحة الشعر، والأظافر، والعظام، والعيون، بالإضافة إلى دوره المحوري في تعزيز صحة الجهاز المناعي، والدماغ، والقلب. يشددون على فوائد الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات المدرجة في النظام، حيث تسهم في الحفاظ على صحة الأمعاء، وتعزيز حركة الأمعاء، وتحقيق توازن في عمليات الجهاز الهضمي، ما يسهم في التحكم في مستويات السكر في الدم وتحقيق وزن صحي ومثالي.



ومع ذلك، يجب دائماً أخذ الحيطة والحذر عند اتباع أي نظام غذائي لضمان عدم تعرض الصحة للمخاطر المحتملة، وتجنب إنقاص الوزن بشكل سريع؛ نظراً للمخاطر الصحية المحتملة.





مخاطر رجيم البيض المسلوق



تعتبر حمية البيض المسلوق خياراً صحياً وفعّالاً لفقدان الوزن، ولكن مع ذلك، يجب أخذ النواحي الإيجابية والسلبية في اعتبارنا. يعد هذا النظام الغذائي من الأنظمة المقيدة، ما يستدعي توخي الحذر وعدم اتباعه لفترات طويلة، حيث يوصى بتنويع الوجبات لتجنب نقص المغذيات.





قائمة الأطعمة المسموحة في هذا النظام قد تفتقر إلى التنوع، ما يؤدي إلى نقص المغذيات الأساسية للجسم. بالإضافة إلى ذلك، نظام السعرات الحرارية المنخفضة يمكن أن لا يكون مناسباً للبعض، ما يؤدي إلى نقص في إمدادات الطاقة على المدى الطويل.



يتسبب اعتماد هذا النظام في بعض الآثار الجانبية، مثل اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء وضعف جهاز المناعة. يجب أن يتم تطبيق هذا النظام بحذر، ويُشدد دائماً على أهمية تجنب الحرمان الشديد من الطعام كوسيلة فعّالة لفقدان الوزن.



لتحقيق نجاح في اتباع حمية البيض، يُنصح بتناول مصادر متنوعة من البروتينات، شرب كميات كافية من الماء، وتجنب تناول كميات كبيرة من صفار البيض. وفي الختام، يجب أن يسبق أي تعديل في النظام الغذائي استشارة أخصائي تغذية لضمان التوازن الصحيح والمناسب لاحتياجات الفرد.