السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رغم أن الخليج حرارته أعلى.. لماذا تزيد وفيات الحر في أوروبا؟

صيف حار قي قلب العاصمة الفرنسية باريس
صيف حار قي قلب العاصمة الفرنسية باريس
تطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب التي ترفع معدلات الوفيات بين الأوروبيين جراء الحر خلال فصل الصيف، رغم أنها تكون في معدلات أقل من مثيلاتها في دول ومناطق أخرى، خاصة منطقة الخليج العربي.اضافة اعلان

ورصدت بعض الحالات التي سجلت فيها وفيات بين الأوروبيين عند درجات حرارة تصل إلى 41 درجة وما حولها، في الوقت الذي تصل الحرارة في منطقة الشرق الأوسط والخليج أحيانا إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.





قبل عام، أجاب البروفيسور عبدالله المسند نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية على تلك التساؤلات، من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في تويتر، بعنوان ”لماذا الحر يقتل في أوروبا؟“.

وقال المسند: ”من أكثر الأسئلة طرحا إبان موجات الحر الأوروبية، على الرغم أن درجة الحرارة العظمى على أجزاء من أوروبا بلغت نحو 40 ±1 درجة مئوية فما هو السبب أو الأسباب في ذلك؟ الجواب: الوفيات جراء موجات الحر في أوروبا تكون في كبار السن المرضى على وجه العموم“.

وأضاف: “ وبنسبة تصل إلى نحو 95% خاصة من تجاوز منهم عتبة 65 سنة، وأوروبا تحظى بشريحة واسعة من كبار السن، وبعضهم يسكن منفردا دون رعاية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود سبب كثرة الوفيات هناك إلى عدة عوامل“.




”لماذا الحر يقتل في أوروبا؟


1- عدم تكيّف أجسام الأوروبيين مع درجات الحرارة العالية.

2- عدم وجود مكيفات أو حتى مراوح في كثير من المنازل الأوروبية خاصة منازل كبار السن.

3- ارتفاع الرطوبة الجوية في الهواء بسبب الغابات، والأنهار، والبحيرات فضلاً عن المدن القريبة من السواحل، أو كونها دولة جزرية كبريطانيا، فإذا ارتفعت درجة الرطوبة في الأجواء متزامنة مع ارتفاع درجة الحرارة يؤدي ذلك إلى أن تضعف أو تتوقف عملية تبريد الجسم الذاتية عبر عملية التعرق؛ بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وعندما تتجاوز درجة حرارة الإنسان 37.5 درجة مئوية يصبح التعرق أقل فاعلية، عندها ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان، فيشعر بالضيق، والإرهاق، والضغط النفسي“.

4- صفاء سماء أوروبا من الشوائب والعوالق الغبارية التي تحد من قوة الإشعاع الشمسي، كما هي في منطقتنا العربية.

5- سمك الغلاف الجوي في العروض العليا أقل من المناطق المدارية أو الاستوائية، وهذا العامل والذي قبله يعززان الشعور بلسعة الشمس، والإحساس بالحر صيفا.

6- طول فترة النهار مقارنة في مناطقنا العربية، فالنهار في أوروبا في فصل الصيف أطول من نهار وسط السعودية ـ على سبيل المثال ـ بنحو 2-3 ساعة تقريبا.

7- صُممت وبُنيت الغرف في أوروبا صغيرة في مساحتها؛ حتى تسهل تدفئتها في الشتاء القارس البرودة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن تتعاظم درجة الحرارة المحصورة بالغرفة الصغيرة، مقارنة بحجم غرفة أكبر مساحة وأعلى سقفا، حيث يولّد الإنسان وما حوله من أجهزة حرارة داخل الغرفة، علاوة على حرارة الحوائط والسقف فتجتمع تلك المصادر الحرارية في حيز ضيق، فترتفع الحرارة بسرعة في الغرف الصغيرة أكثر من الغرف الكبيرة“.

8- قد تكون كل أو بعض تلك العوامل سببا للوفيات جراء موجات الحر في أوروبا، من جهة أخرى ووفقا للأبحاث العلمية فإن درجات الحرارة ستشهد في المستقبل المنظور ارتفاعا أكثر على مستوى الكرة الأرضية، جراء انبعاثات غازات الدفيئة (التلوث) والتي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن ثم التغير المناخي، ومن ثم ستتعاظم موجات الحر شدة وتكرارا“. -وكالات







إيدز- صورة تعبيرية

الأمم المتحدة: إنهاء مرض الإيدز ما زال ممكنا بحلول 2030 13 تموز 2023

ميل الطفل للأنين والنحيب هو شيء طبيعي تماما، وإحدى الطرق التي يعتمدها للتواصل من أجل التعبير عن المشاعر التي تنتابه.

بجملة واحدة.. كيف تتخلصين من نحيب طفلك؟ 13 تموز 2023

علماء ينجحون في صنع مسكنات الألم من نفايات الورق

علماء ينجحون في صنع مسكنات الألم من نفايات الورق 13 تموز 2023

images - 2023-07-13T131906.298

هذا الرجل فقد 12 كليوعرام من وزنه ببرنامج صممه "ChatGPT" 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
aspartame (1)

"الصحة العالمية": الأسبارتام "مادة مسرطنة محتملة"

منذ1 ساعة
عنصر متوفر في مطبخك يمنع حكة لدغات البعوض

عنصر متوفر في مطبخك يمنع حكة لدغات البعوض

منذ3 ساعة
شهدت ولاية بنسلفانيا ارتفاعًا طفيفًا في حالات الزهري الخلقي في عام 2022، مما وضع المعدل عند أعلى مستوى منذ عام 1990. في فيلادلفيا، كان هناك ما لا يقل عن 22 حالة مؤكدة من المرض عند الأطفال.

في أمريكا.. مرض جنسي بطريقه ليصبح وباء لدى الرضع

منذ4 ساعة
عشرة في المائة منا لا يضعون ما يكفي من واقي الشمس على وجوهنا

10 أخطاء عند وضع واقي الشمس في حرارة الصيف

منذ5 ساعة
خبر سار لمرضى السكري

خبر سار لمرضى السكري

منذ20 ساعة
أوميغا- 3 والتوازن الهرموني.. إليك خبرا سارا

أوميغا- 3 والتوازن الهرموني.. إليك خبرا سارا

13 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ18 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 