 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا تعلن موعد الكشف عن نتائج اللقاح المضاد للسرطان

اللقاح الروسي المضاد للسرطان
اللقاح الروسي المضاد للسرطان

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن موعد النتائج الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح السرطان، في ظل احتفاء عالمي بالطفرة التي قد يخلقها ذلك اللقاح.

اضافة اعلان

 

 طريقة استخدام اللقاح الروسي ضد جميع أنواع السرطان

 

وقال موراشكو في تصريح على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أنه قد يتم تقديم اللقاخ في نهاية هذا العام، وأن للقاح يخضع حاليا للدراسات ما قبل السريرية، ومن المتوقع الحصول على نتائجها الأولى بحلول نهاية العام ومن ثم البدء في التجارب السريرية.

وأوضح أن اللقاح تم تطويره بشكل مشترك من قبل عدة فرق علمية من مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا"، ومعهد موسكو لأبحاث الأورام "جريتسين" والمركز الوطني للأبحاث الطبية للأورام.

وكان الأكاديمي ألكسندر جينسبورج أعلن قبل أيام أن اللقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.


وأشار جينسبورج، إلى أن اللقاح أختبر على فئران مصابة بالورم الميلانيني، وقد لاحظ الباحثون أنه بعد مضي 15 يوما على تلقيحها أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل، فرقا كبيرا في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة.

 

وكانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بين يومي 19 و22، في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن. وكالات

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طفل حديث الولادة

للوقاية من سرطان الثدي.. طبيب يوصي النساء بالإنجاب قبل هذا السن

منذ3 ساعة
صداع- تعبيرية

"سبب خفي" للصداع الصباحي

منذ21 ساعة
رجل يفرك عينيه- تعبيرية

احذر.. فرك العين قد يجلب العمى

منذ24 ساعة
صورة تعبيرية

أنسولين الفم: ابتكار جديد لمرضى السكري

منذ24 ساعة
زيت السمك

مكملات زيت السمك.. هل تزيد من خطر السكتة الدماغية؟

07 حزيران 2024
5212377

المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها كبار السن في الحر

06 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مهمة الوزير هذه المرة

ماهر أبو طير |اليوم

"الجزيرة الاصطناعية" مستحقة لكيان مصطنع..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"تواصل" ومسألة الحريات

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المركز الوطني للبحوث والأمن الغذائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

دوران حزبي أم عمال مياومة؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ13 ساعة
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy
 