روسيا تعلن موعد الكشف عن نتائج اللقاح المضاد للسرطان

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن موعد النتائج الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح السرطان، في ظل احتفاء عالمي بالطفرة التي قد يخلقها ذلك اللقاح.

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طريقة استخدام اللقاح الروسي ضد جميع أنواع السرطان

وقال موراشكو في تصريح على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أنه قد يتم تقديم اللقاخ في نهاية هذا العام، وأن للقاح يخضع حاليا للدراسات ما قبل السريرية، ومن المتوقع الحصول على نتائجها الأولى بحلول نهاية العام ومن ثم البدء في التجارب السريرية.



وأوضح أن اللقاح تم تطويره بشكل مشترك من قبل عدة فرق علمية من مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا"، ومعهد موسكو لأبحاث الأورام "جريتسين" والمركز الوطني للأبحاث الطبية للأورام.



وكان الأكاديمي ألكسندر جينسبورج أعلن قبل أيام أن اللقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.



وأشار جينسبورج، إلى أن اللقاح أختبر على فئران مصابة بالورم الميلانيني، وقد لاحظ الباحثون أنه بعد مضي 15 يوما على تلقيحها أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل، فرقا كبيرا في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة.

وكانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بين يومي 19 و22، في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن. وكالات