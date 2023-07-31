الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

سرطان الخصية.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها

testicular-cancer
سرطان الخصية
أفاد المركز الألماني لأبحاث السرطان بأن سرطان الخصية هو ورم خبيث يصيب الخصية، موضحا أن عوامل الخطورة المؤدية إليه تتمثل في العامل الوراثي والخصية المعلقة.اضافة اعلان

وأوصى المركز، الرجل بإجراء فحص ذاتي للخصية مرة كل شهر واستشارة الطبيب في حال ملاحظة بعض العلامات التحذيرية، التي قد تنذر بالإصابة بسرطان الخصية، نقلا عن العين الاخبارية.

وتتمثل هذه العلامات التحذيرية في:

لا تجلس لفترة طويلة.. مخاطر تدمر الجسم
- ثقل في الخصيتين
- الشد من جانب واحد في الخصيتين أو المغبن
- تصلب محسوس داخل أو على سطح الخصية
- ألم في الخصيتين
- تضخم الغدد الثديية وألم في الصدر
- تراكم السوائل في الخصيتين
- العقم

وأكد المركز أن التشخيص المبكر لسرطان الخصية يرفع فرص الشفاء، مشيرا إلى أن العلاج يشمل الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي.











1ca7e094-de21-470d-b739-e60e8155d06a-150727_Italy_Europe_Heat_Wave_35

كيف نؤهل أجسامنا للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟ 30 تموز 2023

طفل حديث الولادة

دراسة: الآباء الجدد قد يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة أيضا 29 تموز 2023

Father-of-a-cute-boy-quote

حتى الآباء الجدد يصابون باكتئاب بعد الولادة 29 تموز 2023

Wall-Sit-shutterstock_724300495-f9556a7acba2437684962d2ad7d8cc0d

لخفض ضغط الدم بشكل سريع.. مارس هذه التمارين 29 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
shutterstock_606426386-scaled

ما علاقة ألم الذراع بالنوبة القلبية ؟

29 تموز 2023
اقرأ أيضا
fdd87913-3fb9-4d8c-a863-b7d380d49f46

العلم يعيد ضبط مسار الشيخوخة"

منذ2 ساعة
4 طرق للتركيز على لياقة الجسم بالكامل مع التقدم في العمر

4 طرق للتركيز على لياقة الجسم بالكامل مع التقدم في العمر

منذ18 ساعة
زيت الزيتون

دراسة تكشف فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون.. تعرفوا عليها

منذ21 ساعة
3-1024x684

الجلوس لفترات طويلة يولد مخاطر صحية تدمر الجسم

30 تموز 2023
perinatal-depression

متى تظهر أعراض اكتئاب الحمل؟

30 تموز 2023
colourful-vegan-food-healthy-eating-conceptual-royalty-free-image-1663973140

لحياة أطول... تجنب الكربوهيدرات

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 