سرطان الخصية.. علامات تحذيرية لا تتجاهلها

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وأوصى المركز، الرجل بإجراء فحص ذاتي للخصية مرة كل شهر واستشارة الطبيب في حال ملاحظة بعض العلامات التحذيرية، التي قد تنذر بالإصابة بسرطان الخصية، نقلا عن العين الاخبارية.وتتمثل هذه العلامات التحذيرية في:لا تجلس لفترة طويلة.. مخاطر تدمر الجسم- ثقل في الخصيتين- الشد من جانب واحد في الخصيتين أو المغبن- تصلب محسوس داخل أو على سطح الخصية- ألم في الخصيتين- تضخم الغدد الثديية وألم في الصدر- تراكم السوائل في الخصيتين- العقموأكد المركز أن التشخيص المبكر لسرطان الخصية يرفع فرص الشفاء، مشيرا إلى أن العلاج يشمل الجراحة والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي.