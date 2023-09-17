الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"سرطان ينتشر".. معضلة كبيرة تواجه المدارس البريطانية

ltfl-yhmlwn-lskkyn-fy-mdrs-brytny_353001
السكاكين
كشفت تقارير صحفية عن "معضلة كبيرة" تواجه المدارس البريطانية، فيما وصفها خبير تربوي بـ"السرطان الذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه يجري القبض على أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات وهو يحملون السكاكين في المدارس.

وكشفت أرقام للسلطات الأمنية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه تم إيقاف نحو 500 طفل تقل أعمارهم عن 11 عاما، يحملون أدوات حادة، في السنوات الأربع الماضية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "ميرور" أن "الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أكثر من 1000"، موضحة أن الأدوات الحادة تشمل الشفرات وسكاكين المطبخ والمقصات وسكاكين ستانلي.

وحذر ديفيد سيمونز، وهو مدرس سابق أسس مؤسسة خيرية رياضية للشباب، من أن نقص الموظفين وضباط الشرطة في المدارس من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن طفلا، يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هدده بسكين في عام 2017، مضيفا أن هذه المعضلة هي بمثابة "سرطان ينتشر في جميع أنحاء البلاد".

هذا وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تعليقه على القضية: "نستثمر أموالا كبيرة في معالجة المشكلة.. وحدات الحد من العنف لدينا تضم الشركاء المحليين في المناطق التي يعملون فيها، لتقديم برامج التدخل المبكر والوقاية لإبعاد الشباب عن الجريمة".

اضافة اعلان
7 عادات يومية قد لا تعلم أنها تؤدي إلى شيخوخة بشرتك

7 عادات يومية قد لا تعلم أنها تؤدي إلى شيخوخة بشرتك 16 أيلول 2023

عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية

عالم يكشف حمية لعلاج السكري دون أدوية 16 أيلول 2023

الرصاص يقلل ذكاء الطفل ويقتل الملايين

الرصاص يقلل ذكاء الطفل ويقتل الملايين 16 أيلول 2023

النوم - أرشيفية

طريقة عسكرية "مذهلة" للنوم في دقيقتين 16 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
fluvaccine

لقاح الإنفلونزا.. متى يجب أخذه ومن هي الفئات المشمولة؟

منذ2 ساعة
ezgif-5-afed0b64e7

"القلق البيئي" مصطلح يبرز بسبب التغير المناخي.. فما هي أعراضه؟

منذ3 ساعة
أشخاص يمارسون اليوغا

كيف يمكنك التغلب على ارتفاع ضغط الدم؟

منذ4 ساعة
دراسة جديدة تقلل من خطورة تأثير الشاشات على الأطفال

دراسة جديدة تقلل من خطورة تأثير الشاشات على الأطفال

منذ5 ساعة
اكتشاف تركيز خطير لثنائي الفينول А في الجسم

اكتشاف تركيز خطير لثنائي الفينول А في الجسم

منذ6 ساعة
2020_2_26_22_42_19_373

فوائد لا تعرفها عن القرنفل

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ16 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات | منذ19 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 