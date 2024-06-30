 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سر السعادة وطول العمر الياباني.. 3 ممارسات يومية

تعبيرية
تعبيرية

هل سمعت من قبل عن المناطق الزرقاء في اليابان؟ إنها مناطق يعيش سكانها أطول من الآخرين.

وفقاً لدان بويتنر، مؤلف وباحث في طول العمر، فإن أي سيدة في جزيرة أوكيناوا تعيش أكثر من أي سيدة أخرى في العالم، وتابع: «سكان أوكيناوا لديهم معدلات أقل للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشيخوخة، مقارنة بالأميركيين».

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وجذب تحدِّي الشيخوخة في الجزيرة اهتمام هيكتور جارسيا، وفرنسيسك ميراليس، فأجريا مقابلات مع أكثر من 100 شخص من العجائز والمعمرين في أوكيناوا، ووضعا خلاصة ما توصلا إليه في كتاب «إيكيغاي: السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة».


وهذه بعض الممارسات التي تساهم في حياة طويلة وسعيدة لبعض المعمرين اليابانيين، وفقاً لموقع «سي إن بي سي».


1- القيام بتمارين بسيطة 5 دقائق يومياً على الأقل
كل من قابلهم جارسيا وميراليس من كبار السن يؤدون تمارين «راديو تايسو» التي ظهرت قبل قرن، وهي تمارين خفيفة عن طريق تحريك الذراعين والرقبة والقدمين.


وكتب مؤلفا الكتاب: «حتى المسنين في دور العجزة يخصصون 5 دقائق يومياً لأداء هذه التمارين، حتى أن بعضهم يقوم بها وهو جالس على كرسي متحرك».


ما يساعد على انتشار هذه التمارين قليلة الحركة هي أنه يمكن الانتهاء منها خلال 5 دقائق، وكذلك أنها في العادة تؤدَّى في مجموعات. ووفقاً للكتاب فإن تمارين «راديو تايسو» تشجع على روح الاتحاد بين المؤدين.


2- ضع هدفاً لك وابق مشغولاً
هناك مثل ياباني يقول: «ما سيجعلك تعيش مائة عام هو أن تكون نشطاً»، وحقق سكان أوكيناوا ذلك عندما وجدوا «إيكيغاي» أي الهدف الذي يشجعهم على التركيز عميقاً في معنى الحياة.


«إيكيغاي» يمكن ترجمتها بتصرف في عبارة: «السعادة هي أن تكون مشغولاً دائماً»، على سبيل المثال هاياو ميازاكي (83 عاماً) مخرج أفلام «إنيمي» في ستوديو «غيبلي» باليابان، بعدما تقاعد بيوم واحد عاد للعمل، وبدأ في رسم اسكتشات لفيلم «إنيمي» جديد أطلق في عام 2023.


3- تحقيق التدفق
يرى جارسيا وميراليس في كتابهما أنه «لا توجد وصفة سحرية للعثور على السعادة؛ لكن هناك مكوناً واحداً لتجربة أو حياة مثالية، وهو الوصول لحالة التدفق».


وصكَّ عالم النفس ميهالي كسيسنتميهالي مفهوم التدفق لوصف حالة الانخراط الكامل في نشاط ما.


ويرى جارسيا وميراليس أن دخول حالة التدفق يسمح لك بأن تكون حاضراً، وتنمي تركيزك، وتنحي جانباً مخاوفك وقلقك، ويؤكدان: «السعداء ليسوا هم من يحققون الكثير؛ لكن من ينفقون كثيراً من وقتهم في حالة التدفق». وكالات

 

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