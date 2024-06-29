سلمى المصري: أبرر خيانة الرجل

كشفت الفنانة سلمى المصري عن استطاعتها تبرير الخيانة للرجل، موضحة أن الفنانة السورية ديمة بياعة تسرعت في طلب الطلاق من زوجها السابق الفنان تيم حسن لنفس السبب، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامي علي ياسين في برنامج كتاب الشهرة.



قالت سلمى المصري إنها انتقدت تصرفات ابنة شقيقتها ديمة بياعة وقت انفصالها عن زوجها تيم حسن، لافتة إلى أنها لا تحبذ ظهور المشاكل الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها شددت على أن وقت الأزمة لا يمر سهلاً على من يعيشه، بعكس من ينظر للأمور من الخارج، فقد يراها سهلة.



وتابعت سلمى المصري: "المرأة وقت بتنجرح بيصير في بركان جواها، وقتها بتتصرف بدافع عاطفي مو عقلاني، اتصلت فيها وحكيت معها أنا بحكي معها عن أي شيء وهي بتتقبل مني ديمة أنا مربياها".



وعن تبريرها للخيانة أكدت سلمى المصري أن ديمة بياعة تسرعت في طلب الطلاق من تيم حسن وقت اتهمته بخيانتها موضحة: "أنا بشوف أنها تسرعت في طلب الطلاق، الرجل وقت ما بيخون أنا بحط له مبررات، بيكون في برود عاطفي في البيت والرجل دائماً بيحب يحس أنه موجود ومرغوب مثل المرأة بتحب تحس حالها موجودة ومرغوبة، وفي ناس كتير معجبين فيها وبتحس إن هذا بيرضي غرروها والرجل نفس الشيء، أحيانا بلحظات ما ممكن يضعف وتصير بس أكيد أنا ما بخرب بيتي وعيلتي وولادي مشان هيك نزوة".



وأكدت سلمى المصري أن ديمة بياعة كان يجب عليها التروي في اتخاذ قرار الطلاق من تيم حسن، وألا تتسرع في الانفصال حفاظاً على بيتها وأولادها، مستكملة حديثها بأن الرجل لا يمكن أن يتقبل نزوة امرأته، ولكن العكس يحدث عندما يكون الوضع مقلوباً.

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وسلمى المصري هي نجمة سورية من مواليد عام 1958، ولدت في دمشق، نشأت في أسرة فنية فجدها عازف العود الشهير عمر النقشبندي. تخرجت في كلية الحقوق بجامعة دمشق، إلا أنها لم تمارس المحاماة بسبب دخولها المجال الفني. بدأت العمل الفني من خلال برامج الأطفال. شاركت في العديد من الأعمال ما بين المسرح و السينما و التلفزيون. كانت بدايتها في أوائل سبعينيات القرن العشرين، أول أعمالها السينمائية فيلم (مقلب في المكسيك)، أول أعمالها على المسرح مسرحية (الملك لير)، بينما كان أول أعمالها التلفزيونية مسلسلات (فوزية، الأجنحة، الدروب الضيقة). وكالات

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