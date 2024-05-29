 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شاي الكركديه: فوائد صحية تجعل منه مشروبك المفضل

شاي الكركديه
شاي الكركديه

 يعد شاي الكركديه هو واحد من المشروبات الشعبية التي تُستَخدَم في مختلف الثقافات حول العالم، ويتميز بلونه الأحمر الزاهي ونكهته اللاذعة.

اضافة اعلان

 

هذا المشروب ليس فقط منعشًا ولذيذًا وحسب ، بل يحمل أيضًا العديد من الفوائد الصحية المذهلة التي يمكن أن تعزز صحتك العامة وتحسن من جودة حياتك. سواء كنت تبحث عن طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم أو دعم صحة الكبد، فإن شاي الكركديه يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد التي تستحق الاكتشاف.

 

ويعتبر شاي الكركديه مشروبا ملونا حامضا يتم إنتاجه من البتلات المجففة لزهرة الكركديه (Hibiscus sabdariffa)، ليس ممتعًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية.


طريقة صنع شاي الكركديه

 


-يعد تحضير شاي الكركديه أمرًا بسيطًا ويمكن تعديله ليناسب تفضيلاتك.

 

المكونات:

 


-  1-2 ملعقة كبيرة من بتلات الكركديه المجففة (حسب الذوق)
- 4 أكواب من الماء
-التحلية المفضلة (السكر، العسل، شراب الصبار)
-أوراق نعناع طازجة أو شريحة ليمون (اختيارية للتزيين)


شاي الكركديه الساخن:

 


-اغلي 4 أكواب من الماء في غلاية أو قدر.
-أضف بتلات الكركديه المجففة بعد رفع الماء عن النار.
-دع البتلات تنقع لمدة 5-10 دقائق؛ كلما طالت مدة النقع، أصبحت النكهة أقوى.
-صف الشاي في إبريق أو أكواب لإزالة بتلات الكركديه.
-أضف التحلية إذا رغبت.
-قدّم الشاي في أكواب وزيّنه بشريحة من الليمون أو أوراق النعناع الطازجة.


-شاي الكركديه المثلج:

 


-اغلي 4 أكواب من الماء.
-أضف بتلات الكركديه المجففة بعد رفع الماء عن النار.
-دع البتلات تنقع لمدة 10-15 دقيقة للحصول على نكهة أكثر تركيزًا.
-صف الشاي وأضف التحلية وهو لا يزال دافئًا لضمان ذوبانها تمامًا.
-دع الشاي يبرد إلى درجة حرارة الغرفة، ثم ضعه في الثلاجة ليبرد لبضع ساعات.
-قدّم الشاي المبرد مع الثلج وزيّنه بشرائح الليمون أو أوراق النعناع.


الفوائد الصحية لشاي الكركديه

 


-غني بمضادات الأكسدة: شاي الكركديه مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يعزز صحة الخلايا ويقلل من الإجهاد التأكسدي.


-يدعم صحة القلب: يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يجعله علاجًا طبيعيًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم.


-يساعد في تخفيف الوزن: قد يقلل من امتصاص النشا والجلوكوز، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويحسن وظائف الكبد.


-يعزز جهاز المناعة: غني بفيتامين C الضروري لنمو وإصلاح الأنسجة وتعزيز دفاعات الجسم المناعية.


-يعزز صحة الكبد: مضادات الأكسدة تساعد في تقليل تلف الكبد وتعزيز وظائفه.


-خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا: تساعد في تقليل الالتهاب ومحاربة البكتيريا.


-يساعد في عملية الهضم: الخصائص الملينة الخفيفة تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.


-تسكين آلام الدورة الشهرية: يخفف من آلام وتشنجات الدورة الشهرية بفضل خصائصه المضادة للالتهابات واسترخاء العضلات.


-يحسن المزاج والصحة العقلية: قد يساعد في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.


الاحتياطات والاعتبارات

 


في حين أن شاي الكركديه يقدم العديد من الفوائد الصحية، من المهم استهلاكه باعتدال لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل انخفاض ضغط الدم. يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إضافة شاي الكركديه إلى نظامهن الغذائي.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صورة تعبيرية

تعرّف على الأثار الصحية الجانبية للشاي بالحليب المغلي

26 أيار 2024
صورة تعبيرية

المورينغا أم الشاي الأخضر... أيهما افضل؟

11 أيار 2024
اقرأ أيضا
تغيرات الطقس- تعبيرية

التقلبات الجوية تسبب الصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم

منذ 13 دقيقة
صورة تعبيرية

دراسة: تناول حبوب إنقاص الوزن يعرّضك لشلل المعدة

منذ 23 دقيقة
صورة تعبيرية

الإشارات التحذيرية المبكرة للاكتئاب: 5 علامات يجب معرفتها

منذ1 ساعة
طلاق- تعبيرية

10 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية لن تدوم

منذ1 ساعة
اغذية العقل

حارب الخرف بهذه الأطعمة

منذ1 ساعة
علماء يكتشفون عيبا وراثيا يتسبب بأمراض تصلّب الشرايين

علماء يكتشفون عيبا وراثيا يتسبب بأمراض تصلّب الشرايين

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ17 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 