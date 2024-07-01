شبح الإقالة يطارد ديشامب.. وزيدان يترقب

يبقى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا مهددا بشبح الإقالة، على حسب نتائج الديوك في بطولة يورو 2024 بألمانيا.





ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نفوذ ديشامب ازداد منذ قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في 2018.



وأضافت "لكن العلاقة بينه وبين فيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي ليست بنفس القوة مثلما كانت عليه مع الرئيس السابق نويل لو جريه الذي منحه عقدا حتى مونديال 2026".





وأشارت إلى أنه حال فشل فرنسا في التأهل لدور الثمانية على حساب بلجيكا مساء اليوم الإثنين، سيكون مصير ديشامب محل تساؤل.



بل أكدت ليكيب في ختام تقريرها أن باب التساؤلات حول مصير ديشامب سيبقى مفتوحا أيضا حال التأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية.



ويعمل ديشامب مديرا فنيا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 وقاده للفوز بلقبي مونديال 2018 ودوري الأمم في 2021 بجانب فضية يورو 2016 وفضية مونديال 2022.



يشار إلى أن زيدان يترقب فرصة تدريب منتخب فرنسا منذ عدة سنوات، منتظرا رحيل ديشامب بحسب العديد من التقارير الصحفية السابقة.

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