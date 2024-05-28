 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شفاء مريض سكري باستخدام العلاج بالخلايا

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صورة تعبيرية

في إنجاز طبي رائد، نجح فريق من العلماء والأطباء الصينيين في شفاء مريض مصاب بالسكري باستخدام العلاج بالخلايا لأول مرة في العالم.

وواجه المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عامًا، كان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عامًا، مضاعفات شديدة من المرض.

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وعلى الرغم من خضوعه لعملية زرع كلية عام 2017، إلّا انه فقد معظم وظيفة جزر البنكرياس، وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم مستويات الغلوكوز في الدم، وكان يعتمد على حقن الأنسولين اليومية المتعددة.


ومن تعليق على هذا الإنجاز الكبير، قال تيموثي كيفر الأستاذ بقسم العلوم الخلوية والفسيولوجية بجامعة كولومبيا البريطانية، في تصريح لصحيفة South China Morning Post (SCMP) يوم أمس (الاثنين) «أعتقد أن هذه الدراسة تمثل تقدمًا مهمًا في مجال العلاج بالخلايا لمرض السكري». وذلك وفق ما نشر موقع «Interesting Engineering» العلمي.


ويدرس الباحثون العالميون زراعة الجزر كعلاج بديل واعد، مع التركيز في المقام الأول على إنشاء خلايا تشبهها من مزارع الخلايا الجذعية البشرية.


وبعد أكثر من عقد من الجهد، حقق الفريق الصيني تقدما كبيرا.


وفي يوليو (تموز) 2021، خضع المريض لعملية زراعة الخلايا المبتكرة. وبعد 11 أسبوعا فقط لم يعد بحاجة إلى الإنسولين الخارجي، وفي غضون عام، اختفت تماما حاجته لتناول الدواء عن طريق الفم للتحكم بمستويات السكر في الدم.


وهذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها علاج مريض من مرض السكري باستخدام العلاج بالخلايا.


جدير بالذكر، ان الفريق بقيادة يين هاو الباحث البارز بمستشفى شنغهاي تشانغتشينغ، استخدم خلايا الدم وحيدة النواة المحيطية الخاصة بالمريض وأعاد برمجتها. وقد تم تحويلها لـ«خلايا بذرية» وإعادة تشكيل أنسجة جزر البنكرياس في بيئة صناعية.


ويؤكد هاو أن هذا الإنجاز «تقدم آخر بمجال الطب التجديدي، الذي يعزز قدرات الجسم على التجدد لعلاج الأمراض»، نقلا عن موقع الشرق الاوسط.

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