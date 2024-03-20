شوربة البروكلي.. مناسبة لمتّبعي الحمية الغذائية في رمضان

إن طريقة تحضير شوربة البروكلي السهلة تجعلها وجبة أساسيّة على مائدة رمضان لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات نظراً لما تحويه من عناصر غذائية مهمة.

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طريقة تحضير شوربة البروكلي



يعتبر البروكلي أو كما يُطلق عليه أيضاً القرنبيط الأخضر من أصناف الخضراوات التابعة لمجموعة القرنبيط والملفوف؛ حيث يميّزه لونه الأخضر القويّ.



يعتبر البروكلي أو كما يُطلق عليه أيضاً القرنبيط الأخضر من أصناف الخضراوات التابعة لمجموعة القرنبيط والملفوف؛ حيث يميّزه لونه الأخضر القويّ.



لذا اخترنا لكم اليوم وصفة شوربة البروكلي، يمكنكم تحضيرها في ساعة تقريباً.





مكونات شوربة البروكلي



نصف كوب من البصل المفرومملعقتان من الزبدةكيلو بروكلي مفروم4 أكواب من مرقة الدجاج أو الماءملعقتان من كريمة الطبخفلفل أبيض



مدة التحضير: 15 دقيقة

مدة الطهي: 30 دقيقة



العدد: تكفي لشخصين



1 – على نار متوسطة نضع وعاءً متوسط الحجم، ونترك الزبدة حتى تذوب.

2 – نضيف البصل ونقلبه جيداً حتى يذبل

3 – نضيف البروكلي ومرق الدجاج إلى القدر ونتركه حتى يغلي ويستوي البروكلي.

4 – نرفع القدر عن النار ونضع المزيج في الخليط الكهربائي، ونخلطه إلى أن نحصل على مزيجٍ ذي قوام ناعم ونعيده إلى القدر.

5 – نضيف الكريمة للمزيج، والملح والفلفل.

6 – نحرّك المكوّنات بشكلٍ جيّد وندع الشوربة مجدّداً في قدر على النار بحيث نسخّنها، مع الحرص على تسخينها فقط دون غليانها.

7 – بعدما تنضج يمكننا أن نقدمها في طبق ونضع بجانبها شرائح الليمون.







فوائد البروكلي



يُعالج الالتهابات مثل التهاب المعدة.يُحافظ على سلامة العظام من الهشاشة ويقي من التهاب المفاصل.يمنع ويقتل الخلايا السّرطانية.يثبط مستوى ضغط الدم.يحتوي على فيتامين C بنسبة عالية.يحمي مرضى السكّري من ارتفاع نسبة السُكّر في الدّم، ويبقي السكّر ضمن معدلّاته الطّبيعيّة.يخفض نسبة الكولسترول في الدّم.يقي من الشّيخوخة المبكّرة وأعراضها.يحرق الدّهون وينقص الوزن.يحمي الشّرايين من حدوث تصلّب فيها. -عربي بوست

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