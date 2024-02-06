الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة الرئتين.. ما علاقتها بالفيتامين "ك"؟

صحة الرئة
صحة الرئة

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود ارتباط بين المستويات المنخفضة من فيتامين “ك”، وضعف أداء الرئتين وصحتهما.

 

اضافة اعلان

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، إن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين “ك” يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.


ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ERJ Open Research:


• فيتامين “ك” يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الرئتين.


• بالإضافة إلى الخضار الورقية، يوجد فيتامين “ك” في الزيوت النباتية والحبوب الكاملة.


• للفيتامين دور في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح، لكن الدراسة كشفت عن دوره في صحة الرئتين.


• في الدراسة، قام الباحثون الدنماركيون بتجنيد أكثر من 4000 من سكان كوبنهاغن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما.


• خضع المشاركون في الدراسة لاختبار وظائف الرئة، يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.


• أعطى المشاركون عينات دم وأجابوا على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم.


• تضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين “ك” في الجسم.


• الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين “ك” سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.


• الباحثون دعوا إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين “ك” على وظائف الرئتين.


• شدد الباحثون على أنه يمكن حماية رئتينا من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

كيف نحصل على فيتامين "ك"؟ 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اغذية معالجة

كيف "تدمر" الأطعمة فائقة المعالجة صحة الإنسان؟

منذأقل من دقيقة
أمبر بيرسون، التي تلقت غرسة دماغ لعلاج الصرع واضطراب الوسواس القهري

للتخلص من الوسواس القهري.. أميركية تزرع شريحة في الدماغ

منذ1 ساعة
من البرتقال إلى الطماطم.. أفضل 10 مأكولات تقوّي المناعة

من البرتقال إلى الطماطم.. أفضل 10 مأكولات تقوّي المناعة

منذ2 ساعة
الطعام المهضوم مسبقا.. ما أبرز مخاطره؟

الطعام المهضوم مسبقا.. ما أبرز مخاطره؟

منذ18 ساعة
فوائد مكعبات الثلج للبشرة

فوائد الثلج للوجه والبشرة.. هل يمكن استخدامه يومياً؟

منذ22 ساعة
فاكهة مس فلورا

فوائد "مس فلورا" للنساء والرجال

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ18 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ18 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 