 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدمة! مواليد مايو وأبريل مهددون بالتصلب المتعدد

تعبيرية
تعبيرية

نقلت وسائل الإعلام الروسية عن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن البيانات الإحصائية أكدت أن شهر الميلاد يؤثر على الاستعداد للإصابة بمرض التصلب المتعدد.

وقال: «يولد أقل عدد للمصابين بالتصلب المتعدد في شهري سبتمبر وأكتوبر، أما الأكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد فهم مواليد شهري أبريل ومايو. ولكن لماذا؟ يعتقد أن المرأة الحامل أصيبت بعدوى فايروسية، تنتقل إلى الطفل، وبعد مضي 15 عاماً على ولادته تنشط هذه العدوى».


ووفقا للطبيب الروسي، يمكن أن يؤثر نقص فيتامين D وقلة ضوء الشمس خلال فترة الحمل سلبا في صحة الحامل، خصوصا أن نتائج المتابعة أكدت ارتباط الفايروسات بتطور أمراض المناعة الذاتية. وكالات

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