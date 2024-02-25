الأحد 25 شباط 2024
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طبق الكبد.. بين الفوائد والمضار

يحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" و"ب12" بكميات كبيرة
يحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" و"ب12" بكميات كبيرة

تناول الكبد، سواء البقري أو الضأن أو الدجاج، إضافة جيدة لمصادر المغذيات فهو طعام فائق القيمة، وهناك إيجابيات وسلبيات ترتبط بتناوله.

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يحتوي الكبد على بروتين عالي الجودة وكمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن
الكبد البقري مصدر غني بالكوليسترول وفيتامين أ لذا ينصح بتناوله بوتيرة منخفضة.

 



تحتوي الحصة التي يبلغ وزنها 100 غرام من الكبد البقري على 135 سعرة حرارية، و3.9 غرامات من الكربوهيدرات، و3.6 غرامات من الدهون.


وبحسب "ليفينغ سترونغ"، يحتوي كبد الضأن على كمية مماثلة من السعرات الحرارية، ولكنه أقل في الكربوهيدرات، مع 1.8 غرام لكل 100 غرام، وأعلى في الدهون، مع 5 غرام لكل حصة.


بينما تحتوي الحصة من كبد الدجاج على سعرات حرارية أقل، 119، وكربوهيدرات أقل، أما محتوى الدهون فهو نفس كبد الضأن.


وفي مقدمة فوائد تناول كبد البقر أو الضأن توفير أكثر من 40% من القيمة اليومية الموصى بها للبروتين، حيث توفر الحصة 20 غراماً، بينما يحتوي كبد الدجاج على 17 غراماً من البروتين.


الكوليسترول

ويعتبر الكبد من المصادر الغنية بالكوليسترول، فالحصة من كبد البقر توفر 275 ملغ أو 92% من القيمة اليومية للأصحاء؛ ويوفر كبد الضأن 371 ملغ، أو 124% من القيمة اليومية؛ وكبد الدجاج 97 ملغ أو 32%.


وإذا تمت إضافة الزيت، وخاصة للقلي، ستزداد السعرات الحرارية والدهون في الوجبة.


وأنواع لحم الكبد مصدر قوي لفيتامينات "أ"، ومجموعة فيتامينات "ب" وخاصة "ب12"، و"سي" و"هـ"، ومعادن الفوسفور والحديد والنحاس والسيلينيوم.


فيتامين "أ"

وفي الوقت الذي تعمل معظم هذه الفيتامينات كمضادات للأكسدة، إلا أن زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "أ" لها سلبيات، وتحتوي الحصة من كبد البقر على 338% من القيمة اليومية الموصى بها، لذا لا يُنصح بتكرار أكل الكبد بوتيرة سريعة.


ويحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" بكميات كبيرة، بما في ذلك فيتامين "ب12" والثيامين والنياسين وب6 والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والفولات (ب9).


ومجموعة فيتامينات "ب" ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة، وخفض التوتر، وصحة العضلات والجهاز العصبي والجلد والقلب والدماغ.

 

 

 

 

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