طبيببة تفقد 45 كيلوغراما من وزنها.. كيف فعلتها؟

تعطي طبيبة الأمراض الباطنة، إيمي هوسودا (54 عاما) نصائح في كيفية فقدان الوزن والحفاظ عليه بعد أن خسرت 45 كيلوغراما من وزنها وحافظت على هذا الوزن منذ عام 2020.

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وتقول الطبيبة في مقابلة مع موقع "توداي" إن الأمر يتخلص في تحديد الأطعمة واختيار أفضل التمارين الرياضية.



وكان وزن الطبيبة في ولاية واشنطن قد وصل إلى 106 كيلوغرامات بعد انقطاع الطمث في عام 2010 تقريبا، قبل أن يصبح وزنها الآن حوالي 60 كيلوغراما، نقلا عن الحرة.





وعن تجربتها، تنصح الطبيبة بالاهتمام بكمية السكر في الطعام بدلا من السعرات الحرارية، من خلال تناول الأطعمة التي تحافظ على مستوى السكر في الدم بدلا من مجرد مراقبة السعرات الحرارية بدقة.



وفي ها الصدد، تنصح بتجنب الأطعمة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والبطاطس والسكر نفسه، وتناول كميات معتدلة من الفاصوليا الغنية بالألياف والعدس والخضراوات غير النشوية والفواكه والحبوب الكاملة.

بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدواجن منزوعة الجلد. والدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو.



وتنصح أيضا بشرب كمية كافية من الماء، وتقول إن الناس قد يعتقدون أنهم بحاجة إلى طبق من الطعام، لكنهم سيشعرون بالامتلاء إذا شربوا الكثير من الماء.



ولمقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكر، تنصح بالحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال المكملات الغذائية والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الطماطم والمكسرات والبذور.



وتقول إن تدريبات القوة مفيدة للغاية في حرق السعرات الحرارية.



وعن عاداتها الرياضية، تقول إنها تستيقظ في الساعة الرابعة صباحا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، إذ تقوم بالإحماء على دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم ترفع الأثقال لمدة ساعة تقريبا.



وتنصح أيضا بتناول خمسة أكواب من الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات يوميا لتوفير العناصر الغذائية والألياف، وتناول الدهون الجيدة مثل زيت الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت الجوز.

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