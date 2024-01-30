طبيبة: أضرار كبيرة للبطاطا المقلية على الدماغ

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا من الأضرار التي يسببها تناول البطاطا المقلية للدماغ.



وقالت الخبيرة «إن الإفراط في تناول البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم؛ أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل حاد». مضيفة «ان تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية». وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

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وأوضحت سولوماتينا «يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطا المقلية، على عكس البطاطا المسلوقة، لها مؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع؛ فإذا كان الشخص يأكل البطاطا المقلية دائما، فغالبا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. و يؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر؛ فمثلا ، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية. ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ». مؤكدة «يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك تنكسر وتموت العديد من الخلايا العصبية». -وكالات

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