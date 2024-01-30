الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيبة: أضرار كبيرة للبطاطا المقلية على الدماغ

بطاطا مقلية
بطاطا مقلية

حذرت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا من الأضرار التي يسببها تناول البطاطا المقلية للدماغ.


وقالت الخبيرة «إن الإفراط في تناول البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا في الجسم. لأنها تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم؛ أي أنه بعد تناولها يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بشكل حاد». مضيفة «ان تناولها بصورة متكررة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية». وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

اضافة اعلان


وأوضحت سولوماتينا «يتكون جسم الإنسان مما يأكله. نعم هذا تعبير مبتذل، لكنه صحيح. البطاطا المقلية، على عكس البطاطا المسلوقة، لها مؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع؛ فإذا كان الشخص يأكل البطاطا المقلية دائما، فغالبا ما يرتفع مستوى السكر في دمه. و يؤدي هذا إلى تفاعل الجسم مع التهاب متكرر؛ فمثلا ، تتغطى بطانة الأوعية الدموية بالكوليسترول، ما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الدورة الدموية. ونتيجة لذلك يمكن أن يقل تدفق الدم إلى الدماغ». مؤكدة «يبدأ الدماغ في تلقي كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ونتيجة لذلك تنكسر وتموت العديد من الخلايا العصبية». -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

هل البطاطا المقلية قاتلة فعلا؟ إجابات عن أشهر وجبة في العالم

أغلى طبق بطاطا مقلية في العالم يدخل غينيس.. والسعر خيالي

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إيدز

ارتفاع "مريع" بإصابات الإيدز في هذه المدينة العربية

منذ6 ساعة
اتفاقية في مجال الاستجابة لحالات العنف وحماية الطفل

اتفاقية في مجال الاستجابة لحالات العنف وحماية الطفل

منذ9 ساعة
العصير الأخضر

العصير الأخضر أحدث ترندات الصحة... فهل هو مفيد حقا؟

منذ11 ساعة
ed447ae4-e3ee-4255-b1d1-520a4dc22eb6

الأكاديمية الدولية للصحة المجتمعية (اياف) وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان مذكرة تفاهم

29 كانون الثاني 2024
البروستات

تضخم البروستاتا.. الأعراض وكيفية التعامل معها؟

29 كانون الثاني 2024
تساقط الشعر

الشعر وتساقطه... إليك ما يجب معرفته

29 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات | منذ24 ساعة
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1706437485178106500

‏كل الإسرائيليين يهود؛ كل اليهود إسرائيليون: المغالطة المكرورة

ترجمات |28 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
 
 