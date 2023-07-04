الثلاثاء 04 تموز 2023
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طبيبة تنصح هؤلاء الأشخاص بعدم تناول الآيس كريم

طبيبة تنصح هؤلاء الأشخاص بعدم تناول الآيس كريم
طبيبة تنصح هؤلاء الأشخاص بعدم تناول الآيس كريم
تنصح الدكتورة تاتيانا نيمالتسيفا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لبروتين الحليب بعدم تناول الآيس كريم (البوظة)، والأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتوز بالحد من تناوله.اضافة اعلان

وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من داء السكري واضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتهاب البنكرياس، استبعاد الآيس كريم (البوظة) من نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتقول: "تحتوي 100 غرام من الأيس كريم على 200-300 سعرة حرارية. كما يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة والدهون، ما يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس، ويجعله يفرز كمية أكبر من الأنسولين و الإنزيمات الأخرى. أما المصاصات المثلجة (Ice pop) فتحتوي على سعرات حرارية أقل وجميع مكوناتها طبيعية".

مصاصات مثلجة
 وتنصح الطبيبة بضرورة الاطلاع على مكونات الآيس الكريم التي تثبَّت على العبوة، حيث توضع بترتيب تنازلي وفق محتواها في المنتج. أي أن المكون الأول هو الأكثر في الآيس كريم، والأخير هو الأقل.

وتقول: "لا يمكن أن يحتوي الآيس كريم الحقيقي على زيوت نباتية ضمن مكوناته، ولا على بديل لدهن الحليب".

ولكن بالنسبة للمصاصات المثلجة، فهي مصنوعة من عصير مجمد أو الشاي أو القهوة أو مشروبات أخرى، أي يجب أن تحتوي على نسبة بسيطة من الصبغات ومحسنات النكهة. RT

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