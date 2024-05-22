 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيب يحذر: هذه الفواكه تسبب تآكل الأسنان

فواكه
فواكه

لا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي تتميز بها الفواكه، ولكن هناك أنواعًا منها تؤثر سلبًا على صحة الأسنان، حسبما ذكر الدكتور ساهيل باتيل، من عيادة "مارليبون سمايل" في لندن.

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وأضاف باتيل أن الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، تزيد من خطر الإصابة بتآكل الأسنان، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الأحماض.

وأوضح أن أحماض الليمون والبرتقال والجريب فروت تضعف طبقة المينا التي تغلف سطح الآسنان من الخارج، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى خطورة السكريات الموجودة في الفواكه الحمضية وعصائرها على صحة الأسنان، حيث تجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتسوس.


وللحفاظ على صحة الأسنان، أوصى باتيل بالانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الفواكه الحمضية أو احتساء عصائرها، حتى يتمكن اللعاب من تحييد أحماضها، ومن ثم تنظيفها جيدًا بالفرشاة والمعجون. وكالات

 

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