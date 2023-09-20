الأربعاء 20 أيلول 2023
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طبيب يكشف أسباب معاناة الشباب من آلام المفاصل

طبيب يكشف أسباب معاناة الشباب من آلام المفاصل
طبيب يكشف أسباب معاناة الشباب من آلام المفاصل
تظهر آلام المفاصل في حالات مختلفة وغالبا ما تقلق كبار السن، فيما قد يعاني الشباب منها أيضا.

ويشير الدكتور الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن فيروسات التهاب الكبد B أو C يمكن أن تسبب آلام المفاصل، وهذا يشير إلى مرض داخلي التهاب القولون التقرحي، ومرض كرون، وبالإضافة إلى ذلك يمكن ان تسبب الكلاميديا وأعراض متلازمة رايتر والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين D ألم المفاصل أيضا.اضافة اعلان

وأضاف: "لذلك إذا شعر الشباب بألم في مفصل الركبة مثلا فقد يكون السبب عدوى انتقلت عن طريق اللاتصال الجنسي أو التهاب المفاصل أو أي سبب آخر أو عدوى فيروسية".

ويركز مياسنيكوف على مرض هشاشة العظام، الذي يشير إلى تآكل أسطح المفاصل.

وهذا المرض وفقا له، نادرا ما يشخص لدى مريض عمره دون سن الأربعين.

وقال: "هذا المرض يصيب النساء عادة ويالإضافة إلى ذلك يمكن أن تعاني النساء من ألم المفاصل عند انقطاع الطمث". RT
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