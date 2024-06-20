 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيب ينصح بشرب القهوة يوميا للحماية من هذا الخطر

قهوة
قهوة
أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الدراسات التي أجراها علماء جامعة سوتشو الصينية أظهرت أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من الوفاة المبكرة بسبب أمراض مختلفة.اضافة اعلان

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الدراسة شملت أكثر من 10 آلاف متطوع، قدموا معلومات عن نمط حياتهم، بما في ذلك مستوى نشاطهم البدني وكمية القهوة التي يتناولونها. وبعد 10 سنوات من المتابعة، اكتشف العلماء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (2-3 أكواب يوميا) يعوض عن الآثار السلبية لنمط الحياة الخامل على الصحة.

ويشير الباحثون، إلى أن للقهوة خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تعمل على مقاومة الأضرار الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة. ولكن من المهم أن ندرك أن هذه الدراسة لا تثبت أن القهوة علاج لجميع الأمراض.

ويقول مياسنيكوف: "القهوة مدرجة رسميا في طرق الوقاية من السرطان بالعلاج الكيماوي، فهي تمنع رسميا سرطان الكبد. وأوكد دائما وباستمرار أن القهوة ليست ضارة".

ووفقا له، يشرب الناس القهوة منذ فترة طويلة ويستخدمونها في علاج أمراض مختلفة.

ويقول: "هذا المشروب الرائع، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وداء السكري وعدم انتظام ضربات القلب والنقرس ومرض باركنسون".RT
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