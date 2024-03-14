الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عادات تؤدي إلى الخرف

يؤثر الخرف بشكل أكثر شيوعا على كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وحتى مشكلات في الحركة
عادات تؤدي إلى الخرف

تشير الدكتورة خديجة سعدولايفا أخصائية علم النفس، إلى أن هناك عادات يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، لذلك يجب تجنبها من أجل الحفاظ على صحة الدماغ ومنع تطور المرض.

ووفقا لها، الخرف هو حالة يصاحبها تدهور الذاكرة والتفكير والتوجه والقدرة على العناية الذاتية. ويعتبر هذا المرض من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا لدى كبار السن.

وتشير الطبيبة، إلى أنه وفقا لدراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كامبريدج، هناك عدد من العادات التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالخرف. لذلك يحث الأطباء على الاهتمام بها وتجنبها قدر الإمكان.

اضافة اعلان

 

وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "وفقا للخبراء، أخطر العادات هي قلة النشاط البدني. لأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحسن الدورة الدموية ويزود الدماغ بالأكسجين والمواد المغذية، ما يساعد على الوقاية من الخرف. ومن المهم أيضا الاهتمام بالنظام الغذائي، والإكثار من الفواكه والخضروات والدهون الصحية فيه".

ويمكن أن يؤثر التوتر والاكتئاب على وظائف الدماغ، لذلك من المهم تعلم كيفية التعامل مع المشاعر السلبية وإيجاد طرق للاسترخاء والراحة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وتقول: "تؤثر العادات السيئة مثل التدخين وشرب الكحول سلبا في الدماغ ويمكن أن تساهم في تطور الخرف، لذلك، من المهم التخلي عنها أو على الأقل تقليلها".
ووفقا لها، أظهرت الدراسة، أن العزلة الاجتماعية وقلة النشاط الفكري يمكن أن تساعد على تطور الخرف أيضا.

وتقول: "يعتقد الأطباء أن بإمكان كل شخص التأثير على صحته ومنع الخرف من خلال اتباع التوصيات المتعلقة بأسلوب حياة صحي. لأن اهتمام الشخص بدماغه يعني اهتمامه بمستقبله". RT

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
دراسة جديدة: كورونا "سرق" من أعمارنا!

دراسة جديدة: كورونا "سرق" من أعمارنا!

13 آذار 2024
ما علاقة التقدم في العمر بانتشار سرطان الجلد؟

ما علاقة التقدم في العمر بانتشار سرطان الجلد؟

13 آذار 2024
تنظيف الأسنان

"أحدها الالتهاب الرئوي" مخاطر مهددة للحياة ترتبط بعدم تنظيف الأسنان

29 شباط 2024
كمية من اللحم

هذه كمية اللحم التي يمكن تناولها في اليوم

26 شباط 2024
اقرأ أيضا
نبات الاكليل الجبلي

زيت اكليل الجبل فوائده، أضراره وطريقة استخدامه الصحيحة

منذ 3 دقيقة
كوب من القهوة

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

منذ 23 دقيقة
فادي الزنط

الجوع والمرض يهددان الطفل فادي في غزة

منذ1 ساعة
صورة تعبيرية

"متلازمة ما بعد انقطاع الطمث" تؤثر على صحة القلب !

منذ1 ساعة
البليلة هي وصفة شعبية في عدد من الدول العربية

مثالية لوجبة سحور صحية ومُشبعة.. فوائد “البليلة”

منذ22 ساعة
اوراق الزيتون

أوراق الزيتون فعالة في علاج السكري.. دراسة تؤكد ذلك

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ13 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ13 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 