عادات غذائية خطيرة تجنبها في العيد

تتغير العادات الغذائية عند الكثير من الأشخاص بمجرد حلول عيد الفطر المبارك، عقب الانتهاء من شهر رمضان، أهمها التوقف عن الصيام الذي كان يدوم لقرابة 15 ساعة.

اضافة اعلان

وينصح الحرص على عدم اتباع العادات الغذائية غير الصحية، خلال أيام عيد الفطر لأنها تسبب ضررا كبيرا للصحة العامة للجسم، وهذا بحسب "Health line".



عادات غذائية توقف عنها فورا

1- عدم النوم بعد تناول الطعام بشكل مباشر، لأنها تسبب الحموضة والشعور بحرقة أسفل الصدر، وصعوبة في الهضم وتهييج القولون.



2- عدم الإفراط في تناول حلويات العيد "الكعك والبسكويت والبتيفور والغريبة.. وخلافه من الحلويات"، لأنها تتسبب في ارتفاع مستويات السكر، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الوزن.



3- عدم الإفراط في تناول الطعام بشكل مبالغ فيه، لذا لابد من العودة للروتين الغذائي الطبيعي الذي كان متبع قبل رمضان، حتى لا تتأثر المعدة ويحدث لها صدمات تضر بالجهاز الهضمي.



تناول كعك العيد بأمان

ولتناول كعك العيد، يوجد العديد من النصائح الواجب اتباعها، لتجنب أي أضرار صحية محتملة، وهي:



1- تناول كميات معتدلة.



2- مراعاة المكونات المصنوع منها الكعك، مثل الدهون والزيوت والسمنة.



3- الحرص على ممارسة الأنشطة البدنية، للتحكم في مستويات السكر في الدم والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة المتناولة.

اقرأ أيضاُ:

مع اقتراب عيد الفطر.. فكّر جيداً قبل التهام الحلوى واحسب السعرات