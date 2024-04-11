الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عادات غذائية خطيرة تجنبها في العيد

معمول
معمول

تتغير العادات الغذائية عند الكثير من الأشخاص بمجرد حلول عيد الفطر المبارك، عقب الانتهاء من شهر رمضان، أهمها التوقف عن الصيام الذي كان يدوم لقرابة 15 ساعة.

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وينصح الحرص على عدم اتباع العادات الغذائية غير الصحية، خلال أيام عيد الفطر لأنها تسبب ضررا كبيرا للصحة العامة للجسم، وهذا بحسب "Health line".

عادات غذائية توقف عنها فورا
1- عدم النوم بعد تناول الطعام بشكل مباشر، لأنها تسبب الحموضة والشعور بحرقة أسفل الصدر، وصعوبة في الهضم وتهييج القولون.


2- عدم الإفراط في تناول حلويات العيد "الكعك والبسكويت والبتيفور والغريبة.. وخلافه من الحلويات"، لأنها تتسبب في ارتفاع مستويات السكر، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الوزن.


3- عدم الإفراط في تناول الطعام بشكل مبالغ فيه، لذا لابد من العودة للروتين الغذائي الطبيعي الذي كان متبع قبل رمضان، حتى لا تتأثر المعدة ويحدث لها صدمات تضر بالجهاز الهضمي.


تناول كعك العيد بأمان
ولتناول كعك العيد، يوجد العديد من النصائح الواجب اتباعها، لتجنب أي أضرار صحية محتملة، وهي:


1- تناول كميات معتدلة.


2- مراعاة المكونات المصنوع منها الكعك، مثل الدهون والزيوت والسمنة.


3- الحرص على ممارسة الأنشطة البدنية، للتحكم في مستويات السكر في الدم والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة المتناولة.

 

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