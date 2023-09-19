الثلاثاء 19 أيلول 2023
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عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنا.. وأهم النصائح لتجنبها

التدخين من أخطر العادات اليومية التي لها تأثير سلبي على صحة البشرة
التدخين من أخطر العادات اليومية التي لها تأثير سلبي على صحة البشرة
في الحياة اليومية يوجد بعض العادات التي تؤثر على جمال المرأة وتصيبها بالتجاعيد المبكرة، إليكم عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا.
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دائمًا تريد المرأة أن تبدو أصغر سنًا ولا تظهر عليها علامات التقدم في السن، ولكن هناك بعض العادات اليومية التي يمكنها أن تسرع من عملية الشيخوخة وتزيد من التجاعيد، وبالتالي تجعل المرأة أكبر سنًا، من خلال هذا التقرير سنلقي نظرة على هذه العادات اليومية الضارة التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا وبعض النصائح للحد من تأثيرها.

عادات يومية تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا:

التدخين
يعتبر التدخين من أخطر العادات اليومية السيئة التي لها تأثير سلبي على صحة البشرة والشعر مما يجعل المرأة أكبر سنًا، حيث تحتوي السجائر على مواد كيميائية ضارة تتسبب في الإصابة بالتجاعيد وبالتالي فقدان مرونة البشرة، إلى جانب هذا فإن التدخين يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه بشكل مبكر.

التعرض لأشعة الشمس بدون حماية
تعرض الجلد المباشر لأشعة الشمس دون استخدام واقي شمسي، يمكنه أن يؤدي إلى الإضرار بالبشرة والإصابة بالتجاعيد المبكرة، حيث تتسبب أشعة الشمس الضارة في حدوث حروق وظهور بقع وتصبغات على البشرة مما يجعل المرأة تبدو أكبر سنًا.

تناول الطعام غير الصحي
تناول الطعام غير الصحي مثل الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات والوجبات السريعة، يمكنه أن يؤدي إلى ظهور الكثير من مشكلات البشرة، ومنها حب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد، والإصابة بجفاف البشرة مما يجعل البشرة تبدو مجهدة.

اضطرابات النوم
تؤدي اضطرابات النوم إلى العديد من المشكلات الصحية وأيضًا مشكلات البشرة مثل الهالات السوداء وجفاف البشرة وبهتان لونها، وقد تعاني المرأة من اضطرابات النوم لأسباب معينة سواء جسدية أو نفسية يجب علاجها بالإضافة إلى تغيير العادات اليومية للنوم.

الإجهاد والإرهاق
الإجهاد اليومي والإرهاق يمكن أن يؤدي إلى حدوث الشيخوخة المبكرة، حيث يمكن أن يتسبب الإجهاد في زيادة إنتاج الهرمونات الضارة بالجسم، وبالتالي التسبب في ظهور التجاعيد والترهلات على البشرة.

عدم ممارسة الرياضة
عدم ممارسة الرياضة للمرأة بشكل يومي يمكنه أن يتسبب في جعل المرأة تبدو أكبر سنًا، كما أنه يؤدي إلى ضعف عضلات الجسم وفقدان كثافة العظام، وبالتالي ظهور المشكلات الصحية التي تسرع من عملية الشيخوخة.

عدم إزالة المكياج قبل النوم
ترك المكياج على البشرة طوال اليوم وأثناء النوم من العادات التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا، حيث إنه يؤثر على صحة البشرة بشكل كبير، ويجعلها تصاب بالعديد من المشكلات مثل الحبوب والبثور والجفاف والتصبغات والبقع وغيرها، وتكون البشرة مجهدة بشكل واضح.

نصائح لتجنب العادات التي تجعل المرأة تبدو أكبر سنًا: 

- الإقلاع عن التدخين نهائيًا ويوجد العديد من الطرق التي يمكنك اتباعها لعدم التدخين مرة أخرى ومنها ممارسة اليوجا وتمارين التأمل.

- استخدام الواقي الشمسي عند الخروج في أشعة الشمس، كما يجب تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

-التغذية السليمة من خلال تناول الطعام الصحي، حيث يجب الاعتماد على تناول الفواكه والخضروات والبروتينات والأطعمة الغنية بالألياف.

 - الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون المشبعة والسكريات، والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إنها تعزز الصحة بشكل عام، وصحة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة التي من الممكن أن تظهر على المرأة.
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- الحرص على النوم الجيد بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًا، والبحث عن طرق علاج اضطرابات النوم في حال وجودها.

- شرب الماء بكميات مناسبة يوميًا، بإمكانه أن يقلل من التأثير السلبي على البشرة والوقاية من الجفاف، والحماية من مشكلات صحية متعددة تجعل المرأة أكبر سنًا، ولهذا يجب تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.

- التأكد من المواد والتركيبات التي توجد في مستحضرات التجميل، والابتعاد عن المكياج الذي يحتوي على مواد كيميائية واستبداله بالمكونات الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة.

- يجب الحرص على غسل البشرة باستخدام غسول قبل النوم للتخلص من آثار المكياج الموجودة على البشرة. -وكالات

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