الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

عدم غسل الأسنان قبل النوم.. خطر قاتل يهدد صحتك

غسل الأسنان
غسل الأسنان
توصلت دراسة جديدة إلى أن عدم غسل أسنانك بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودرس العلماء 1675 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.اضافة اعلان

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وقال مؤلفو الدراسة، إن "النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة".

وأضافوا: "للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش."

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
online_socialmedia_op_SHEREEN-LEE_AGGIE

نوعية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يسبب اضطرابا عقليا لدى الشباب 04 تموز 2023

طبيبة تنصح هؤلاء الأشخاص بعدم تناول الآيس كريم

طبيبة تنصح هؤلاء الأشخاص بعدم تناول الآيس كريم 04 تموز 2023

4 فيتامينات يوصي بها لحماية العين

4 فيتامينات يوصي بها لحماية العين 04 تموز 2023

المرونة المناعية

المرونة المناعية.. المفتاح نحو حياة طويلة وصحية 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
hotSummerDiabetes-1243760572-770x533-1

لماذا يجب أن يحذر مرضى السكري والقلب في الأجواء الحارة؟

03 تموز 2023
اقرأ أيضا
عسر هضم- صورة تعبيرية

لم تكثر إصابة النساء بعسر الهضم صيفا؟

منذ 6 دقيقة
90

للتخلص من شعور التعب الدائم.. جرب هذه الطرق

منذ3 ساعة
90

نوع فرعي من الاكتئاب يقلب الموازين

منذ3 ساعة
تسبب الحالة حرقة المعدة الشديدة ورغبة في التقيؤ

لا يمكن علاجه بالطرق التقليدية.. أسباب “ارتجاع المريء” أثناء الحمل والعلاج

منذ21 ساعة
دخول الماء إلى الأذن قد يسبب العديد من المشاكل الصحية

كيف تتعامل مع دخول الماء للأذن؟

منذ23 ساعة
IntermittentFasting_final-0b2134c18e154613b64a21a48b5b0114

الصيام المتقطع.. نتائج مشجعة للباحثين عن نظام سهل لخفض الوزن

04 تموز 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 