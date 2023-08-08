الثلاثاء 08 آب 2023
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عقب وفاة أمريكية.. طبيب شهير يحذر من شرب الماء بسرعة

شرب الماء
شرب الماء
حذر الطبيب المصري الشهير، جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، من الإفراط في شرب الماء بسرعة.

وأوضح جمال شعبان على حسابه في "فيسبوك"، تفاصيل عن حالات التسمم بالماء (Water intoxication)، حيث قال إن "الجسم يحتاج حوالي 3 لترات ماء في اليوم، لكن لو الشخص شرب أكثر من لتر ( 1000 سي سي) بسرعة، لن تستطيع الكلى التخلص من هذه الكمية من الماء، لأن الكلى تستطيع فقط التخلص من 800 سي سي في الساعة، مما يؤدي إلي "dilution" تخفيف لأملاح الدم hyponatremia".اضافة اعلان
وأشار شعبان إلى الأعراض قائلا: "يؤدي نقص الصوديوم إلى اضطراب وظيفة المخ واختلال الوعي وربما الوفاة في الحالات الشديدة".
ولفت إلى أن أكثر الأشخاص عرضة هم الرياضيون، وخاصة (رياضيو) الماراثون في الأجواء شديدة الحرارة، كما بيّن شعبان أن العلاج يتمثل في "التوقف عن شرب مزيد من الماء.. مدرات البول.. أقراص الصوديوم أو محلول الصوديوم".
وفي وقت سابق، توفيت أم لطفلين في ولاية إنديانا الأمريكية إثر تعرضها للتسمم بالماء، بعد شربها كمية معتبرة بسرعة كبيرة.-(روسيا اليوم)
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