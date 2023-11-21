الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

علاج جديد لمصابي الصلع بتقنية «ثلاثية الأبعاد»

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تقنية لعلاج الصلع

أصبح العلماء على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى علاج لمشكلة تؤرق الكثير من الرجال، وهي مشكلة الصلع.

نجح باحثون في الولايات المتحدة في إنتاج بصيلات شعر مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد داخل أنسجة الجلد البشري لأول مرة.

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ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال بانكاج كاراندي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والبيولوجية الذي قاد الدراسة: "عملنا يشكل دليلًا على إمكانية إنشاء هياكل بصيلات الشعر بدقة فائقة وقابلة للتكرار باستخدام تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وهذا النوع من العمليات الآلية ضروري لجعل التصنيع الحيوي للبشرة ممكنًا في المستقبل".

وأضاف: "إعادة بناء بصيلات الشعر باستخدام الخلايا المشتقة من الإنسان كانت تحديًا تاريخيًا، حيث أظهرت بعض الدراسات أن زراعة هذه الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد قد تؤدي إلى نمو بصيلات شعر جديدة، وتعتمد دراستنا على هذا الأساس".

وأراد الفريق في معهد Rensselaer Polytechnic في نيويورك تطوير طريقة لتكوين جلد يحمل بصيلات الشعر باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الخلايا.

وسمحوا لعينات من خلايا الجلد والبصيلات بالانقسام والتكاثر في المختبر حتى يتوفر لديهم ما يكفي للطباعة، ثم تم خلط كل نوع مع بروتينات ومواد أخرى لتكوين "الحبر الحيوي".

ثم تمت طباعة الجلد طبقة بعد طبقة باستخدام إبرة رفيعة جدا، بينما تم إنشاء قنوات تسمح باستقرار خلايا الشعر، نقلا عن العين الاخبارية.

وتبلغ مدة حياة هذه الأنسجة حالياً من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو وقت غير كافٍ لنمو الشعر، لكن الباحثين يأملون في تمديد هذه الفترة لتمكين البصيلة من النمو الكامل وظهور الشعر في نهاية المطاف.

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