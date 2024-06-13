 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علامات على اللسان تحذرنا من شرب القهوة

قهوة
قهوة

أوضح الدكتور أنيس خلف، لمتابعيه البالغ عددهم 457 ألفاً  "يمكنك الذهاب إلى المرآة وإجراء اختبار صغير، فإذا كان هناك الكثير من الشقوق في اللسان وكذلك طبقة صفراء سميكة، ربما لا ينبغي عليك شرب القهوة".

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ويزعم خلف أن هذا يرجع في كثير من الأحيان إلى "خلل محتمل في الجسم"، وقد يؤدي تناول الكافيين إلى تفاقمه.


وعلى الرغم من أنه لم يقدم الكثير من التفاصيل حول السبب، إلا أنه أشار إلى شيء يعرف باسم "نقص الين" في الطب الصيني، أي نقص السوائل أو البرودة مع سيطرة الحرارة.

لكن الدكتور لورانس كننغهام، الطبيب العام في دليل الرعاية في المملكة المتحدة، أوضح أن "نقص الين" يدل على خلل في التوازن الجسدي، حيث يتم استنفاد "الجوانب المغذية"، ما يؤدي إلى الأرق واضطراب القلب وغيرها من الأعراض غير المريحة.


أما فيما يتعلق بالطبقة الصفراء السميكة، فقال كننغهام: "من خلال تجربتي، تشير الطبقة الصفراء السميكة على اللسان بشكل عام إلى خلل في الجهاز الهضمي بالجسم، وليس إلى نفور محدد من القهوة.

 

ويمكن أن تعزى إلى مجموعة من العوامل، مثل سوء نظافة الفم أو الجفاف أو وجود البكتيريا والخميرة.

 

وفي حين أن القهوة نفسها ليست عادة السبب المباشر، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الظروف التي تؤدي إلى تكوّ، هذه الطبقة".


وأضاف: "القهوة حمضية ويمكن أن تغير التوازن الهيدروجيني داخل الفم، ما قد يساهم في تكاثر البكتيريا والخميرة، ويؤدي إلى تشكّل طبقة صفراء".


شرب القهوة يؤثر سلباً على الجسم!
وبصرف النظر عن أعراض اللسان، هناك العديد من العلامات الأخرى التي تشير إلى أن شرب القهوة يؤثر سلباً على جسمك.


يعد ألم المعدة والارتجاع الحمضي من بين الأعراض الأكثر شيوعاً، حيث من المعروف أن القهوة تزيد من إنتاج حمض المعدة.

وتابع كننغهام: "كما أن الصداع المتكرر أو الصداع النصفي يمكن أن يرتبط في بعض الأحيان بالإفراط في تناول القهوة، خاصة إذا كان الشخص يستهلك كميات كبيرة على مدار اليوم".


وفي كل الأحوال، يُنصح دائماً بزيارة الطبيب العام لأخذ الاستشارة الصحية الدقيقة. وكالات 

 

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