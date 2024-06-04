 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

علامات في الوجه تدل على نقص فيتامين B12

علامات في الوجه تدل على نقص فيتامين B12
علامات في الوجه تدل على نقص فيتامين B12

يعتبر نقص الفيتامينات في الجسم، من الأمور التي تشكل خطراً على الصحة، وأغلب الأشخاص لا يكترثون لهذا النقص.


ومن الفيتامينات التي يسبب نقصها مشاكل كبيرة، هو فيتامين “B 12″، والذي  يعد واحد من أهم الفيتامينات ويوفر العديد من الفوائد للجسم والصحة، كما يجعل أعضاء الجسد تقوم بوظائفها بشكل سليم، حيث يعمل أيضا على بناء خلايا الجسم وأنسجته. وإليك عادات يومية تحافظ على يقظة عقلك
الألم العصبي:
وهناك علامتان تحذيريتان رئيسيتان في الوجه تدلان على وجود نقص فيتامين “B 12” في الجسم، وهما ألم العصب الوجهي وإصفرار الوجه. وإليك نصائح سهلة لإنقاص الوزن للنساء فوق عمر الأربعين>

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أثبتت دراسة نشرتها مجلة “إم دي إدج لعلم الأعصاب” أن الألم في الوجه أو الألم العصبي في الوجه يعد علامة تحذيرية لمستويات منخفضة من فيتامين “B 12”.
وأشارت المجلة إلى أنه عادة ما يتركز هذا الألم في جانب واحد فقط من الوجه، يمكن أن يكون الألم خفيفاً في عظم الخد أسفل العين مباشرة، ويمكن أن يكون أيضاً ألم حاد في الجبهة، ينزل أحياناً من فروة الرأس إلى الحافة التي تصل الأنف بالعين.

إصفرار الوجه:
وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تكون لديهم نسبة منخفضة من فيتامين “B 12″، قد يلاحظون أيضاً أن لون وجههم أكثر اصفراراً إضافة إلى اصفرار في بياض العين.
وأشارت إلى أن هذا التغيير اللوني في الوجه يرجع إلى تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مشددة على أنه عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين “B 12″، فإنه لا يكون قادر على مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر في الدم.-(وكالات)

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